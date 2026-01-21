OM : l’équation est claire pour la qualification au prochain tour de Ligue des champions !

À l’approche d’un rendez-vous de prestige face à Liverpool, l’Olympique de Marseille joue bien plus qu’un simple match de gala. Selon une précision statistique publiée par L’Équipe, un succès mercredi soir au Vélodrome assurerait mathématiquement aux Marseillais une place dans le top 24 de la phase de ligue de la Ligue des champions, synonyme de qualification pour la suite de la compétition.

Une équation claire pour l’OM dès mercredi

Le choc entre l’OM et Liverpool, programmé mercredi à 21 heures au stade Vélodrome, s’annonce déterminant dans la course à la qualification européenne. D’après les données mises en avant par L’Équipe, une victoire des Marseillais suffirait à sécuriser leur avenir en Ligue des champions avant même la dernière journée.

En cas de victoire ce soir #OMLiverpool l’OM est sûr de rester dans les 24 premier et donc de se qualifier pour les barrages ! pic.twitter.com/RRFAr8LRR4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 21, 2026



Avec douze points au compteur, les hommes de Roberto De Zerbi seraient alors hors de portée d’une partie significative de leurs concurrents directs. Même en cas de défaite lors de l’ultime déplacement à Bruges la semaine suivante, l’OM ne pourrait plus être dépassé par l’ensemble de ses poursuivants au classement de la phase de ligue.

Cette situation favorable repose sur la mécanique du nouveau format de la compétition, dans laquelle seules les équipes classées au-delà de la 24e place sont éliminées à l’issue de la phase initiale.

Un contexte européen favorable aux Marseillais

Autre élément qui renforce la position marseillaise : le duel programmé simultanément entre la Juventus et le Benfica Lisbonne. Ces deux formations figurent parmi les concurrents directs de l’OM dans la lutte pour le top 24. Leur confrontation garantit mécaniquement une perte de points pour au moins l’un des deux clubs, un scénario qui profite directement aux Olympiens en cas de succès face à Liverpool.

Dans ce contexte, la réception du club anglais prend une dimension stratégique majeure, bien au-delà de l’affiche prestigieuse. Une victoire permettrait à l’Olympique de Marseille d’aborder le déplacement à Bruges sans pression comptable, avec une qualification déjà acquise.