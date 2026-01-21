OM – Liverpool : Les Pronos de Nico !

Après les victoires face à Newcastle et l’Union Saint Giloise, l’OM doit finir le travail pour sortir de cette poule de Ligue des Champions. L’avant dernier match est une sacrée affiche avec la reception de Liverpool. Pour ce 7e match de Ligue des Champions de la saison, je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 7e et avant dernière journée de poule de Ligue des Champions, l’OM va affronter Liverpool au stade Vélodrome ! Mohamed Salah fera son retour avec les Reds ce mercredi (21h) face à l’Olympique de Marseille. En revanche, Ibrahima Konaté est absent pour des raisons familiales. À noter également que Liverpool sera privé de quatre joueurs blessés : Conor Bradley, Jayden Danns, Giovanni Leoni et Alexander Isak.

1 seul absent côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Aguerd (CAN). Par contre Pavard est de retour après son absence face à Angers.

Mon prono pour OM – Liverpool : Greenwood marque sur penalty pour une cote de 6.00 !

Pour ce OM – Liverpool, je pars sur Mason Greenwood buteur sur penalty pour une cote de 6.00* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM peut s’offrir une qualification en cas de victoire lors de ce match de gala, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – Liverpool du 21/01/2026 Ligue des Champions | Unibet.fr. A noter que la cote d’un score de 2-2 est de 10.00* !

Et pour terminer on peut imaginer un but sur coup de pied arrêté d’un défenseur: but de Balerdi pour une cote de 18.00*

