Accueil / OM Actualités / OM – Liverpool : Un absent et un retour important côté marseillais !
OM Actualités

OM – Liverpool : Un absent et un retour important côté marseillais !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Pour la rencontre de Ligue des Champions face à Liverpool ce mercredi 21 janvier 2026 à l’Orange Vélodrome, Roberto De Zerbi doit faire avec une actualité contrastée dans son effectif. En effet, Nayef Aguerd est toujours absent du groupe olympien après avoir joué la finale de la CAN dimanche dernier avec le Maroc, qu’il a disputée jusqu’au bout. Son retour à la compétition, déjà incertain dernièrement, n’interviendra pas pour ce choc européen. 

 

 

En revanche, bonne nouvelle pour l’OM : Benjamin Pavard, qui avait été forfait contre Angers ce week‑end, est de nouveau présent dans le groupe convoqué par De Zerbi. Son retour va renforcer la charnière marseillaise, déjà limitée offensivement et avec plusieurs absents. Pavard pourrait ainsi apporter son expérience en défense centrale ou même sur le côté droit selon les choix tactiques du coach.

 

