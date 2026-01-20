OM – Liverpool : Un grand nombre de supporters anglais attendus à Marseille sous haute organisation sécuritaire !

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Liverpool mercredi soir au stade Vélodrome en Ligue des champions, dans un contexte à forts enjeux sportifs et sécuritaires. Comme lors de la venue de Newcastle fin novembre, un important contingent de supporters anglais est attendu à Marseille, encadré par un dispositif désormais bien rodé par les autorités locales.

Après une première sortie manquée à domicile en 2024 face à Nantes (0-2, le 4 janvier), l’OM va véritablement lancer son année au Vélodrome avec deux affiches majeures en quelques jours : Liverpool mercredi en Ligue des champions, puis Lens samedi en Ligue 1. Deux rendez-vous où la ferveur populaire et la vigilance sécuritaire seront étroitement liées.

3 300 supporters de Liverpool attendus à Marseille

Pour ce choc européen face aux Reds, environ 3 300 supporters de Liverpool sont attendus à Marseille, dont près de 500 dès ce mardi. Un chiffre quasiment identique à celui enregistré lors du déplacement de Newcastle fin novembre (environ 3 500 fans). L’organisation retenue par les autorités est, selon une source sécuritaire, « du copier-coller, ou presque » de celle mise en place lors de ce précédent rendez-vous européen.

Concrètement, les supporters anglais ne pourront ni stationner ni circuler librement dans le centre-ville entre mardi midi et jeudi matin. Ils seront invités à se rassembler place de la Joliette mercredi. À partir de 16 h 30, des groupes de 500 personnes seront ensuite acheminés vers le stade Vélodrome en métro, sous escorte policière. Le même principe sera appliqué au retour afin d’éviter tout croisement aux abords de l’enceinte.

Sur son site officiel, le Liverpool FC avait d’ailleurs prévenu dès le 18 décembre que « ce processus pourrait prendre jusqu’à deux heures », appelant ses supporters à anticiper leurs déplacements.

Un match classé niveau 2 sur 5

La prudence des autorités s’explique notamment par le contexte du dernier match de Ligue des champions à Marseille. Après la rencontre face à Newcastle, le club anglais avait dénoncé « le traitement inacceptable infligé à (ses) supporters par la police », évoquant des lenteurs et des violences lors de la sortie du stade.

🔵⚪ OM – Liverpool : Marseille se prépare Environ 3 300 supporters de Liverpool sont attendus ce mercredi au Vélodrome pour le choc de Ligue des champions face à l’OM. Dispositif sécuritaire renforcé, circulation encadrée, match classé niveau 2/5 : les autorités veulent une… pic.twitter.com/XNsZUiC4a3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2026



En amont de la venue de Liverpool, les réunions de préparation ont donc été nombreuses et, selon plusieurs acteurs impliqués, appréciées par les associations de supporters visiteurs. « Il n’y a pas d’antécédents particuliers, les supporters de Liverpool sont dans un état d’esprit amical et tout s’est très bien passé à l’extérieur pour eux jusque-là », confie un acteur du dossier, à la fois confiant et vigilant.

Selon les informations disponibles, la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre au niveau 2 sur 5, un degré modéré qui n’exclut pas un dispositif conséquent. Les autorités ont ainsi prévu « un dispositif d’ampleur, composé d’unités de forces mobiles en renfort des effectifs locaux », avec un objectif clair : « faire en sorte que cette rencontre européenne demeure une fête sportive ».

Dans un Vélodrome qui s’annonce plein et bouillant, l’OM devra donc gérer à la fois la pression sportive et un environnement sécurisé, dans un contexte européen toujours scruté de près.