OM – Liverpool : Un grand retour et une absence importante dans le groupe des Reds !

Le retour de Mohamed Salah et l’absence remarquée d’Ibrahima Konaté marquent l’actualité autour de Liverpool avant son déplacement à Marseille ce mercredi (21h). Opposés à un OM en quête de repères, les Reds se présentent avec un groupe solide, mais légèrement remanié, pour ce rendez-vous européen très attendu au Vélodrome.

Salah de retour après la CAN

La Coupe d’Afrique des nations s’est officiellement achevée ce samedi pour l’Égypte. Malgré un parcours jusqu’en demi-finale, les Pharaons ont été dominés par le Sénégal, prolongeant la disette continentale de Mohamed Salah. À 33 ans, l’ailier n’a pas réussi à décrocher le trophée tant convoité, une nouvelle fois.



De retour en Angleterre, Salah a immédiatement réintégré le groupe de Liverpool. L’international égyptien figure bien dans la liste des 20 joueurs convoqués pour le déplacement à Marseille, confirmant sa disponibilité pour affronter l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’un retour important pour les Reds, tant l’ancien joueur de Chelsea reste un élément central de l’animation offensive, malgré un contexte interne marqué par des relations réputées fraîches avec Arne Slot, son entraîneur.

Autour de lui, Liverpool pourra compter sur un secteur offensif dense avec Cody Gakpo, Luis Diaz, Federico Chiesa, Darwin Núñez et Hugo Ekitike, offrant plusieurs options à Slot pour composer son onze face à l’OM de Roberto De Zerbi.

5 absents dont Konaté forfait, une défense légèrement réajustée

À l’inverse, Ibrahima Konaté ne fera pas le déplacement sur la Canebière. Le défenseur central de 26 ans est absent du groupe pour des raisons familiales, selon plusieurs sources concordantes en Angleterre. Un forfait notable pour Liverpool, même si le secteur défensif reste expérimenté. Les Reds seront privés de 4 autres joueurs blessés : Conor Bradley, Jayden Danns, Giovanni Leoni et Alexander Isak.

Virgil van Dijk est bien présent et devrait logiquement être le patron de l’arrière-garde. Il est accompagné notamment de Joe Gomez, Andrew Robertson et Jeremie Frimpong, tandis que Alisson figure également dans le groupe, tout comme Giorgi Mamardashvili et Alex Woodman pour le poste de gardien.

Voici le groupe de Liverpool retenu pour affronter l’OM : Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha.

Côté marseillais, l’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir un adversaire de premier plan dans un Vélodrome annoncé bouillant. Face à un Liverpool renforcé par le retour de Salah, mais privé de Konaté, l’OM devra faire preuve de rigueur et d’intensité pour rivaliser avec l’un des cadors européens, dans un contexte d’actualité immédiate et sous forte pression sportive.