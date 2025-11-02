OM : Lizarazu reste confiant malgré le “coup de mou” !

L’Olympique de Marseille s’est offert un bol d’air en s’imposant sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), mais le contenu du match n’a pas rassuré les observateurs. Après plusieurs semaines de résultats décevants, les hommes de Roberto De Zerbi semblent encore en recherche d’équilibre. Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, le consultant Bixente Lizarazu a livré une analyse lucide de la situation, rappelant que la période actuelle s’inscrit dans un contexte particulier de transition.

« Le jeu et le management de De Zerbi sont très énergivores »

Ancien joueur de l’OM, Lizarazu connaît bien la pression qui entoure le club phocéen. Pour lui, cette irrégularité n’a rien d’étonnant. « Ce n’est pas si simple, comme ce n’était pas si simple d’expliquer la bonne série aussi parce que c’est un club qui a renouvelé énormément son effectif. Mais Marseille, j’ai l’impression que c’est quand ça va bien que ça va mal. Il y a toujours beaucoup d’euphorie après les victoires. Le jeu et le management de De Zerbi sont aussi très énergivores, c’est beaucoup sur l’émotion et là on a l’impression qu’il y a un coup de mou. Pas d’inquiétude particulière, la saison dernière aussi, il y avait eu des résultats en vagues avant de bien finir. »



Une déclaration qui met en lumière le fonctionnement émotionnel de l’équipe marseillaise, souvent sujette aux excès, qu’ils soient d’enthousiasme ou de nervosité. Pour Lizarazu, ce style de jeu intense prôné par De Zerbi demande une implication constante et peut expliquer les baisses de régime observées ces dernières semaines.

L’ancien latéral gauche relativise toutefois cette période compliquée : selon lui, l’OM reste capable de redresser la barre, comme lors de la saison passée où les résultats avaient également fluctué avant un regain de forme.

À l’approche des prochaines échéances, les Marseillais devront confirmer que le succès à Auxerre n’était pas qu’un sursis, mais bien le début d’un rebond durable.

