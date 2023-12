OM : Lodi, ça devient inquiétant !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jeudi soir, l’OM a arraché une victoire importante 4-3 face à l’Ajax dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Renan Lodi lors de ce match.

Pour ce nouveau match de l’OM, les joueurs marseillais avaient la pression après la série de mauvais résultats en Ligue 1. Mais l’Europa League est une autre compétition surtout en termes de réussite. Gattuso a réussi à motiver ses troupes, le visage affiché a été combatif et le pressing payant. L’OM a rapidement ouvert le score sur penalty, Aubameyang a fait parler son expérience pour le convertir. Par contre, la fragilité mentale de cette équipe a été flagrante dans la foulée en offrant l’égalisation à l’Ajax, par naïveté et fébrilité. La suite a été de la même veine, Mbemba a redonné l’avantage aux siens, avant que la défense craque directement derrière, Aubameyang a marqué un superbe ciseau, puis l’OM en supériorité numérique a trop reculé et s’est fait punir. L’Ajax aurait même pu l’emporter mais c’est finalement le portier néerlandais qui a offert une second penalty aux marseillais suite à une erreur grotesque dans les dernières minutes. Une victoire importante qui ne cache pas les difficultés récurrentes de l’effectif.

La note de Renan Lodi : 3/10

Son appréciation

Lodi, ça devient inquiétant !

Plutôt timide offensivement et toujours aussi apte a tomber pour pas grand chose, l’international brésilien a surtout été inquiétant défensivement. S’il n’est pas beaucoup aidé par Correa, il a quand même la fâcheuse tendance a laissé trop de liberté à son adversaire direct, en l’occurrence le rapide Borges. Trop d’espace qui laisse l’ailier adverse prendre la vitesse mais aussi faire des passes à sa guise. Il est bien attentiste sur le second but, et pris au départ du 3e. Lodi est loin d’être rassurant, il est aussi coupable sur la grosse occasion pour l’Ajax à 3-3, ou il laisse une nouvelle fois filer dans son dos alors que l’OM était en supériorité numérique. Ce couloir gauche devient un point faible…

Les notes des médias

Note de L’Equipe 5/10 Averti pour une intervention en retard sur Hlynsson (69e), il ne s’est pas trop livré offensivement face à cet Ajax. Il s’est attaché à bien défendre en première période, et a plutôt bien tenu sa zone, même si son entente avec Correa n’est pas encore idéale. Remplacé par Michael MURILLO (87e). Note de Maxifoot 4/10 Une nouvelle copie mitigée pour le latéral gauche de l’Olympique de Marseille. Obligé à défendre, le Brésilien a affiché des lacunes face à Borges ou Berghuis et a été d’ailleurs pris sur les actions des trois buts. Avec une entente limitée avec Correa, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ne retrouve pas son impact offensif. Note de FootMercato 4/10 Dans son couloir gauche, le Brésilien a fait un match correct sans être emballant. En difficulté sur ses derniers matches, il a fait du classique en assurant le minimum. Mais défensivement, il a souvent des sauts de concentration qui peuvent couter cher à son équipe. Il aurait dû faire beaucoup mieux sur l’égalisation de l’Ajax dans les derniers instants (3-3, 80e).

