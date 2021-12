OM – Lokomotiv Moscou : Le onze de Jorge Sampaoli avec plusieurs surprises !

Ce jeudi à 21h, l’Olympique de Marseille accueille le Lokomotiv Moscou pour le compte de la dernière journée d’Europa League. Voici le onze choisi par Jorge Sampaoli pour cette rencontre…

L’Olympique de Marseille réceptionne le Lokomotiv Moscou aujourd’hui. Jorge Sampaoli pourra compter sur le retour de Cengiz Under, rétabli de son dos .Steve Mandanda fait également son retour dans le onze ! Les trois de derrière sont Saliba, Balerdi et Luan Peres. Gueye, Rongier et Guendouzi composeront le milieu de terrain. Enfin, Gerson, De la Fuente, Ünder et Milik formeront le quatuor sur le front de l’attaque.

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

Mandanda

Saliba Balerdi Luan PeresRongier Gueye Guendouzi

Ünder Gerson KonradMilik

#OMLOK les changements sont là ! Mandanda (cap) – Saliba Balerdi Luan Peres – Rongier Gueye Guendouzi – Ünder Gerson Konrad – Milik @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @EuropaLeague — Karim Attab (@karimattab1) December 9, 2021

Déclarations d’avant-match

«Ce sera très difficile. On joue contre une équipe qui veut gagner et nous, on doit passer. Ensuite on aura un match moins de 72h après à Strasbourg. Mais on pense que gagner jeudi peut nous donner confiance pour dimanche. Demain est une finale pour aller dans une compétition internationale. Et c’est ce qu’on veut. Donc on pense à demain et ensuite on pensera à dimanche. Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l’appui qu’ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Le chemin est difficile mais j’ai cet espoir de voir cette joie populaire, de donner aux gens ce qu’ils attendent. On ne choisit pas les compétitions qu’on peut gagner. Ce club, cette ville, ce public, ont besoin de gagner quelque chose. Il y aura la Roma, Tottenham, Vitesse. On a la responsabilité de tenter de gagner la compétition. Il faut aussi s’habituer à gagner, parce qu’après ça devient une obligation». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)

« Si tu regardes tous les matchs de notre parcours en Europa League, on a fait beaucoup de choses pour gagner, à Moscou on doit gagner 99 fois sur 100. et notre pire match ça a été à Istanbul. On veut une équipe forte et aligner la meilleure équipe possible demain. Il faut prendre la confiance. Si on gagne, on va jouer la Conference League, ça sera des matchs à jouer pour tout le monde. Il y a un objectif clair c’est jouer la Conference League. C’est difficile car on a été éliminé de l’Europa League. Mais quand tu joues des matchs comme ça, il y a des équipes fortes, tu joues pour un titre. C’est la mentalité de l’équipe ». Alvaro – source : Conférence de presse (08/12/2021)