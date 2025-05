OM : L’Olympique de Marseille, à la conquête des sommets financiers

Dans le dernier rapport annuel de Football Benchmark, l’Olympique de Marseille (OM) confirme sa dynamique ascendante avec une valorisation d’entreprise en nette progression. Le club phocéen, désormais valorisé à plus de 590 millions d’euros, signe une des plus fortes hausses du classement, se rapprochant des grands clubs européens.

L’Olympique de Marseille en pleine progression : passe le cap du demi-milliard

Le dernier rapport annuel de Football Benchmark, publié en fin de saison, met en lumière la dynamique positive de l’Olympique de Marseille (OM). Le club phocéen atteint désormais une valorisation d’entreprise (VE) de 594 millions d’euros, en progression de 24 % par rapport à l’année précédente et de 212 % depuis 2016. Ce bond spectaculaire lui permet de gagner quatre places, se classant 23e parmi les 32 plus grands clubs européens, entre Benfica et Porto.

Le Real Madrid reste le leader incontesté avec une VE record de 6,278 milliards d’euros (+23 %), grâce à une saison exceptionnelle marquée par un titre en Liga, une victoire en Ligue des champions et la rénovation du stade Santiago Bernabeu. Derrière, Manchester City et Manchester United complètent le podium, tandis que le PSG reste le premier club français à la 8e place, avec une VE de 3,760 milliards d’euros (+4 %).

Le tableau ci-dessous illustre les valorisations des clubs en milliards d’euros et de dollars américains, ainsi que leur évolution annuelle :

Rang Club VE (Mds EUR) VE (Mds USD) Évolution annuelle 1 Real Madrid 6,278 6,480 +23 % 2 Manchester City 5,104 5,267 +3 % 3 Manchester United 5,051 5,213 +8 % 4 FC Barcelone 4,459 4,602 +21 % 5 FC Bayern Munich 4,281 4,418 +8 % 6 Liverpool FC 4,207 4,342 +0,4 % 7 Arsenal FC 4,010 4,139 +29 % 8 Paris Saint-Germain 3,760 3,879 +4 % 23 Olympique de Marseille 0,594 0,613 +24 %

Malgré cette progression, l’OM, tout comme le PSG, subit un déficit cumulé depuis 2014-2015 (-473 M€ pour l’OM, -812 M€ pour Paris), en grande partie dû à la différence du coût de l’effectif, quatre fois plus élevé pour le club parisien.

L’Olympique de Marseille franchit néanmoins un cap symbolique en dépassant pour la première fois la barre du demi-milliard d’euros et confirme sa capacité à se hisser dans l’élite européenne.

A lire aussi : Un jeune talent de l’OM en finale de l’Euro U17 avec les Bleuets

Une décennie de croissance pour les grands clubs européens

Le rapport 2025 de Football Benchmark souligne que la valeur cumulée des 32 plus grands clubs européens a plus que doublé en dix ans (+146 %), portée par la hausse des revenus et des multiples de transactions. Si la rentabilité reste un défi (coûts des effectifs en hausse de 78 % contre 72 % pour les revenus), la tendance s’améliore avec un ratio coûts/revenus passé de 95 % à 82 %. Le Real Madrid est le premier club à franchir la barre du milliard d’euros de revenus, renforçant son image de marque mondiale. Manchester City et Tottenham enregistrent également des hausses impressionnantes, et le football européen, désormais considéré comme une classe d’actifs globale, attire toujours plus d’investisseurs. L’OM, bien qu’encore loin du sommet, s’inscrit dans cette dynamique ambitieuse.

A lire aussi : Mercato : L’OM blinde un de ses très jeune talent !

Retrouvez toutes les infos mercato ici