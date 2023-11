OM : « Longoria a lui-même dit que c’était une faute professionnelle »

Pablo Longoria a donné ses explications pour tenter d’expliquer le début de saison raté de l’OM. Si certains n’ont pas du tout été convaincus par ses arguments, ce n’est pas le cas du consultant sur RMC, Kevin Diaz.

Kevin Diaz est revenu sur l’interview que le président de l’OM Pablo Longoria sur RMC. Il estime que son fameux mea-culpa n’est pas une opération de communication. « Vous avez été durs avec Longoria. J’ai trouvé quand même certaines réactions un peu dures avec lui. Aujourd’hui, Longoria fait un exercice qui n’est pas facile. Et Dieu sait que même pour nous, le mea culpa c’est quelque chose qui est difficile, d’accepter qu’on a fait des erreurs, qu’on s’est trompé sur tel ou tel choix, ce qui arrive à tous. Déjà un président qui arrive et qui tient ce discours, moi quand on me dit que c’est de la comm’, je ne peux pas l’entendre. Non, ce n’est pas de la comm’, il n’est pas obligé de faire ça. Il y a des présidents, ils se trompent, ils ne disent rien. Ils ne se sont jamais trompés, ce n’est pas de leur faute, c’est celui d’à côté ou d’en dessous. Je l’ai trouvé plutôt clair dans ses explications. Et j’ai entendu beaucoup de gens dire qu’il n’était pas clair. Mais il ne peut pas tout dire, ou en tout cas on voit où il veut en venir. Il a sous-estimé la transition Tudor-Marcelino. C’est vrai que des fois, la mayonnaise… Est-ce qu’on se rappelle que l’OM a été éliminé à la 96e minute d’un barrage sur une main franchement malchanceuse de Guendouzi ? S’il n’y a pas cette main, ils sont capables de battre Braga et d’aller en Ligue des Champions. Et l’histoire est complètement différente. On ne peut pas oublier les événements. C’est un match où ils ne doivent pas se faire égaliser, et jamais aller en prolongation. (…) Longoria a lui-même dit que c’était une faute professionnelle. Mais alors qu’est-ce qu’il fait ? Il arrête l’OM ? »

🗣💬 « Longoria a fait son mea culpa. Lui-même a dit qu’il s’était trompé. Il reconnaît qu’il a sous-estimé la transition entre Tudor et Marcelino. »@kevindiaz11 regrette la sévérité des jugements après l’interview donnée par le président de l’OM Pablo Longoria à RMC Sport. pic.twitter.com/RNxPqqZLlc — After Foot RMC (@AfterRMC) November 15, 2023



Dans l’émission L’Équipe du Soir, la journaliste Mélisandre Gomez a évoqué le début de saison ratée de l’OM et pointe du doigt un responsable : Pablo Longoria. « L’échec de cette saison, je ne vois pas en quoi ce serait la faute de Mc Court. On peut lui reprocher, comme toujours avec un actionnaire, de ne pas mettre assez d’argent. Depuis qu’il est arrivé en 2016, il a quand même investi 500 millions d’euros dans l’Olympique de Marseille, ce qui est quand même correct. Après, cela dépend de comment on utilise cet argent. Et Pablo Longoria l’a reconnu lui-même hier sur RMC. L’échec de cette saison, c’est parce que lui, il a sous-estimé l’effet qu’aurait le passage entre Tudor et Marcelino, c’est-à-dire deux footballs qu’on ne peut pas plus opposer. Il aurait fallu que les joueurs digèrent ces changements et que la moitié de l’équipe change, alors que l’OM avait besoin d’être prêt en quatre semaines, cinq semaines, puisqu’il y avait ce fameux premier tour de la Ligue des Champions. Donc l’échec de cette saison est lié au mercato estival, qui n’a pas été concluant. Il est lié à cette politique sportive toujours imprimée par Longoria de tout changer chaque été. Il est lié au grand écart entre Marcelino et Tudor et donc il est lié au choix du président de l’OM beaucoup plus que de son actionnaire. »



🚨1 MINUTE POUR CONVAINCRE🚨 Pour Melisande Gomez, l’échec de la saison n’est pas de la faute de Frank McCourt, il est avant tout celui de Pablo Longoria !#EDS pic.twitter.com/edaIMlutU3 — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 15, 2023

