OM : Longoria a tourné la page et file à Londres !

Au lendemain de sa lourde suspension de 15 matchs, Pablo Longoria a déjà tourné la page et repris ses activités. Ce jeudi, le président de l’OM était présent à Londres pour participer au Business of Football Summit, un sommet organisé par le Financial Times sur l’économie du football européen. L’occasion pour lui de défendre avec force le championnat de France et de rappeler ses ambitions pour l’Olympique de Marseille.

Mercredi soir, l’OM publiait un communiqué suite à la sanction infligée par la commission de discipline, affirmant que son président « poursuivra tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international ». Une volonté rapidement mise en application avec cette participation à un rendez-vous majeur du football européen.

Un débat sur la compétition et la stabilité financière

🎙️ INTERVIEW DE PABLO LONGORIA 🇪🇸 POUR LE (FINANCIAL TIMES LIVE) 👀 Vision sur l’avenir avec notamment l’agrandissement des infrastructures et de placer l’OM dans les 24 meilleurs clubs. 🇫🇷 Également traduis en français pour que vous compreniez mieux. [@ftlive]#TeamOM pic.twitter.com/HfM1rJ8VRf — Passion OM (@PassionOM_OFF) February 27, 2025

Le sommet réunissait plusieurs grands noms du football, parmi lesquels Todd Boehly (propriétaire de Chelsea), Richard Masters (Directeur général de la Premier League) et Javier Tebas (Président de la Liga). Les thèmes abordés incluaient notamment la stabilité financière des clubs, la compétitivité des championnats nationaux face aux compétitions européennes et le développement économique des clubs.

Installé aux côtés de dirigeants du Shakhtar Donetsk, de Nottingham Forest et du Feyenoord Rotterdam, Pablo Longoria a saisi l’opportunité pour vanter les atouts de la Ligue 1. Selon RMC, il a insisté sur « la compétitivité du football français, ses stades modernes et des affluences en constante hausse ». Il a également mis en avant la capacité des clubs de Ligue 1 à former et révéler des jeunes talents, un atout essentiel pour l’avenir du championnat.

L’OM veut s’inscrire durablement dans l’élite européenne

Longoria a profité de cette prise de parole pour rappeler l’importance pour un club comme l’OM de diversifier ses sources de revenus, afin de ne pas dépendre uniquement d’une qualification en Ligue des champions. Il a également souligné la nécessité de renforcer le lien entre le club et ses supporters, en particulier chez les plus jeunes, afin de garantir une identité forte et un intérêt constant pour le football.

Enfin, le président marseillais a affirmé avec détermination que « son objectif était d’installer l’OM de manière stable et durable dans le top 24 européen ». Un message clair qui traduit ses ambitions pour l’avenir du club phocéen.

Avec ce déplacement à Londres, Pablo Longoria montre qu’il reste pleinement engagé dans le développement de l’OM et du football français, loin de l’image laissée lors de son écart de conduite à Auxerre. Une volonté de rebondir rapidement et de poursuivre son travail avec sérénité.