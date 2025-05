OM – Longoria annonce des changements majeurs : “C’est une maladie et je veux éradiquer cette maladie”

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a dressé un bilan sans concession concernant l’organisation administrative du club lors d’une conférence de presse tenue ce lundi. Le dirigeant espagnol a pointé du doigt plusieurs aspects qu’il juge essentiels à réformer pour s’adapter aux exigences du football moderne.

Longoria a d’abord insisté sur la nécessité de revoir les infrastructures de la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM. “Les bureaux de la Commanderie datent de 2007. Le monde du travail a changé radicalement en 18 ans. La Commanderie actuelle, ce n’est pas adaptable dans la façon dont ça doit fonctionner“, a-t-il affirmé.

Moderniser la Commanderie : une priorité

🎙️ “C’est une maladie et je veux éradiquer cette maladie”#Longoria : “La réorganisation administrative du club ? En numéro 1, les bureaux de la Commanderie datent de 2007. Le monde du travail a changé radicalement en 18 ans. La Commanderie actuelle, ce n’est pas adaptable dans… pic.twitter.com/UgQ3Ml2COL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025



Pour le président marseillais, ces installations vétustes ne répondent plus aux standards actuels et nuisent à l’image du club lors des rencontres professionnelles. “Quand je fais des rendez-vous importants, je les fais à l’extérieur. Quand tu rentres dans notre centre sportif, tu fais un voyage dans le passé. Là, on n’est pas fier de recevoir du monde“, a-t-il ajouté.

Protéger l’effectif professionnel

En plus des infrastructures, Longoria a également pointé du doigt un problème de confidentialité autour des entraînements et des compositions d’équipe. Selon lui, trop de salariés avaient accès à des informations sensibles concernant le groupe professionnel. “Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n’ai vu nulle part au monde. C’est une maladie et je veux éradiquer cette maladie“, a-t-il déclaré. “Chacun des salariés pouvait voir les entraînements, qui allait jouer le week-end. Ce n’est pas normal. Il y a des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs“, a conclu le président.

Ces déclarations de Pablo Longoria laissent entrevoir une série de mesures destinées à moderniser l’organisation du club et à renforcer la confidentialité autour de l’effectif professionnel. Reste à voir comment ces projets seront concrétisés dans les mois à venir.