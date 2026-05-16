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OM : Longoria, Benatia, De Zerbi : Les coulisses d’une explosion

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Stephane TESSIER, general director, Pablo LONGORIA president and Mehdi BENATIA sportif director of Marseille prior the friendly match between France and Chile at Orange Velodrome on March 26, 2024 in Marseille, France.(Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille avec le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Romain (supporter marseillais).

Au Programme dans la première partie de la video ci-dessous les coulisses de l’explosion du trio Longoria, Benatia, De Zerbi.  Quel est la suite pour l’OM, avec le départ annoncé de Benatia et l’arrivée d’un nouveau président et d’un nouveau directeur sportif et d’un nouvel entraineur. Quels seront les moyens financiers ?  A quoi s’attendre au prochain mercato ?

 

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