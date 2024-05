OM : Longoria doit démissionner d’après Dugarry !

Ce lundi sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché sa frustration en voyant l’OM terminer la saison 8e de Ligue 1. Pour l’ancien joueur, le président Longoria doit s’en aller !

Sur RMC ce lundi après la fin de la saison de Ligue 1 où l’OM a terminé 8e et donc pas européen, Christophe Dugarry a fait une demande un peu particulière à Pablo Longoria. Selon l’ancien joueur, le président espagnol est le seul responsable de cette saison catastrophique. Il lui réclame donc de quitter le navire !

Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? (…) On se pose la question sur les joueurs, mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable »

Le premier bilan de Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «