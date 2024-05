OM : Autocritique, bilan… Longoria parle de la suite !

La réaction du président de l’OM à l’issu de la victoire de l’OM face au HAC (1-2) lors de la dernière journée de championnat. Pablo Longoria livre son analyse de la saison et se projette sur la saison à venir.

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «

