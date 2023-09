OM: Longoria élu membre de l’ECA… la déclaration du président !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a été élu ce jeudi membre du Conseil d’Administration de l’European Club Association (ECA) pour la période 2023-2027.

Le dirigeant marseillais va ainsi disposer d’un rôle stratégique, dans le premier cercle du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, qui dirige également l’ECA, pour participer aux discussions avec les plus grandes formations européennes et l’UEFA. « Je suis très honoré de la confiance qu’accordent les clubs européens à ma personne et à notre club, l’Olympique de Marseille. L’évolution de l’ECA est remarquable depuis plusieurs années et il semblait pour moi essentiel d’y contribuer plus directement encore. C’est une grande responsabilité qui m’est confiée et je suis ravi de pouvoir travailler avec mes pairs et l’ensemble des clubs sur un grand nombre de sujets structurants pour le développement du football. Je suis également très heureux que l’Olympique de Marseille puisse représenter les clubs français et européens au sein de l’une des principales instances du football », a déclaré Pablo Longoria sur le site officiel de l’OM.

Selon RMC Sport, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor était initialement candidat pour ingérer le board de l’ECA, mais s’est finalement retiré de lui même avant le scrutin.