OM : Longoria et Gattuso provoque une réunion de crise !

Ce dimanche l’OM s’est incliné 1-0 à Lyon. Un résultat et surtout une attitude que la direction n’a pas apprécié, une réunion de crise a eu lieu ce lundi matin…

En effet selon RMC, « au lendemain d’une nouvelle désillusion pour le club phocéen avec la défaite à Lyon (1-0), une réunion de crise a été organisée à l’OM entre joueurs, staff et dirigeants. Avec des discours francs, à l’image de celui de Gennaro Gattuso n’hésitant pas à demander à ses joueurs leur ressenti à son égard. » Le média précise que cette réunion a été organisée à l’initiative de Pablo Longoria et Gennaro Gattuso avec plusieurs dirigeants, le staff, et l’ensemble des joueurs.

Réunion de crise ce lundi au centre RLD !

Selon RMC, Gattuso aurait lancé, « si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous! ».

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre ne serait-ce qu’un point de son déplacement à Lyon. Les Olympiens ont essuyé une défaite 1-0 face aux hommes de Pierre Sage qui n’ont pas franchement brillé non plus. A la fin de la rencontre, d’après Foot Mercato, Pablo Longoria s’est dirigé vers les vestiaires marseillais. Le président espagnol avait le visage fermé et semblait ne pas avoir apprécié la prestation de ses joueurs.

« Selon notre envoyée spéciale, Pablo Longoria, le président marseillais, a ainsi rejoint le vestiaire agacé. Visage fermé, le boss phocéen n’a pas pu cacher sa colère alors que son club affiche, ce soir, son plus faible total de points dans l’élite à ce stade de la compétition depuis l’exercice 2015/2016 sous Michel (26)« , explique le site spécialisé ce dimanche après le match.

« En première période la différence s’est faite sur la qualité de leur joueur et après en seconde période on a été nettement mieux. On a attaqué la profondeur et au final la défaite n’est pas forcément méritée. Mais bon on n’a pas fait assez quand même c’est ça la réalité. La différence s’est faite sur le fait que l’on n’a pas assez fait en première période. Il va falloir travailler et faire les meilleurs résultats possible en se donnant à fond. Il y a six points à aller chercher pour les places européennes. mais ce que l’on fait en ce moment n’est pas suffisant. On n’est pas mort non plus avec ce que l’on produit aujourd’hui. Je continue de croire en cette équipe, on n’est pas encore mort. » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso au micro de Prime Video