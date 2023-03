OM : « Longoria il va falloir qu’il tape du poing sur la table ! »

L’OM n’a pas fait mieux qu’un nul 2-2 contre Strasbourg. L’OM menait pourtant 2-0 jusqu’à la 88e minute. À la fin du match, pour la Fan Cam, les supporters de l’OM expriment leur colère contre les erreurs tactiques de Tudor.

L’OM peut nouer des regrets. L’OM menait 2-0 grâce à Mbemba à la 49e minute et Sanchez sur penalty à la 76e. Mais deux buts aux 88es et 89es minutes de Jean-Eudes Aholou ont crucifié l’OM qui ne prend qu’un point. L’OM conserve sa place de dauphin, avec 2 points d’avance sur Lens.

Tudor n’apprend jamais de ses erreurs

»J’ai la haine, j’ai le démon. Tudor n’apprend jamais de ses erreurs. Tout le monde bande pour lui. Mais on est deuxième qu’avec que du physique et il n’apprend jamais de ses erreurs. Il fait toujours la même équipe, il ne s’adapte jamais. Sans déconner, je ne sais pas où on va, mais on y va. Comment c’est possible d’avoir ce bilan au Vélodrome cette année qui a fait guichets fermés à tous les matchs ? Oh Strasbourg, ils sont 17es. Annecy, je n’en parle même pas, ils sont 12es de Ligue 2. Ils perdent contre tout le monde sauf contre nous. Oui Tudor, c’est planté sur les changements. An match aller, pareil, on menait 2-0 et il fait changer tout le monde devant. Tu n’as plus d’offensifs, résultat, tu ne peux que subir. Et du coup 2-2. Il faut arrêter avec Tavares s’il vous plaît. Comment c’est possible que Tavares finisse la première mi-temps ? On aurait dit un joueur de N2, même moi, je viens d’Alès, hier Alès ça jouait mieux. Oh, les joueurs remettez vous en question ! On dirait qu’ils n’ont plus envie et moi, je pense que ce n’est pas si beau dans le vestiaire. Et pour l’entraîneur, sans déconner, Longoria il va falloir qu’il tape du poing sur la table. » supporter marseillais – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)