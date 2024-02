OM : Longoria justifie l’absence de McCourt !

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de la présentation de Jean Louis Gasset, Pablo Longoria a aussi été interrogé sur l’absence de l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt. Il explique pourquoi cela n’est pas un problème.

Longoria a évoqué le rôle de McCourt : « On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L’objectif et la responsabilité c’est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer. On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec McCourt. Un club de football n’a pas qu’un seul modèle de propriétaire. Certains vont à tous les matchs, d’autres à aucun. A Sassuolo, on ne voyait jamais le propriétaire et personne ne se posait la question. A la Juventus, personne de connaissait les membres de la holding qui possédait le club. Je parle avec le groupe McCourt toutes les semaines. On a un conseil de surveillance et je n’ai jamais vu un club où on parlait autant par semaine. »

Certains vont à tous les matchs, d’autres à aucun

#Longoria et le rôle de #McCourt : « On parle de stabilité mais il faut du pragmatisme. L’objectif et la responsabilité c’est de ne jamais dire que la saison va mal se terminer.

On doit faire le maximum pour bien finir la saison. Je vais être clair pour mes relations avec… pic.twitter.com/1FNvckJgve — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2024

Alors que son influence semble diminuée par la montée en puissance de Tessier dans le club, et que son avenir est incertain, Pablo Longoria n’a pas l’intention de quitter l’OM et il l’a dit ce mardi en conférence de presse au centre RLD. « Je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n’est pas celle que l’on veut. La crédibilité vient des résultats. Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici. Beaucoup de personnes parlent de moi, me connaissent mais avec tout le respect que j’ai grandi depuis que je suis arrivé au club. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas. (…) C’est normal la pression à l’OM. La saison dernière était plus dure au niveau psychologique que celle-ci. La saison dernière beaucoup de choses n’étaient pas justes. Les cops durs, c’est le monde du sport. Ma détermonation est claire: on veut bien finir la saison, on veut trouver les énergies au club pour changer la dynamique. Objectif numéro deux, il faut trouver de la stabilité. Oui, il y a eu des erreurs et on va continuer à en commettre mais il faut continuer de travailler dur pour trouver un modèle et avoir des résultats. On doit avoir des règles, du respect de l’institutiton et avec beaucoup de résultats sportifs. Voilà ce qu’on veut faire à Marseille. »

Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici