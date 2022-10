OM : Longoria lance un grand ménage en interne !

Après les départs de Laurent Colette (ancien DG) et Nathalie Nénon-Zimmermann (ex-directrice générale adjointe chargée du marketing), Pablo Longoria devrait lancer un grand ménage dans l’organigramme de l’OM !

Alors que des rumeurs annonçaient un départ du directeur de la communication Jacques Cardoze, le journal l’Equipe confirme sa mise à l’écart. Le quotidien sportif affirme que sa trop grande ­liberté de parole, son hésitation a communiqué sur Bamba Dieng ou encore ses propos sur les travaux non effectués pour sécuriser la ­tribune visiteurs du Vélodrome n’ont pas été apprécié par la direction. L’Equipe précise que « le 7 octobre, Cardoze a reçu un courrier de la responsable des ressources humaines, lui signifiant un rendez-vous préalable à une sanction, le 27 octobre. Les motifs ? Énervement dans les couloirs du Vélodrome (Sporting OM) et chant anti-parisien dans les bureaux de la Commanderie. Depuis qu’il a reçu ce courrier la veille de la défaite contre l’AC Ajaccio (1-2), le dir’com’ est en arrêt maladie et vit très mal la situation. »

Cardoze, Mialhe, Malatrait et Friio poussés vers la sortie ?

Mais Cardoze n’est pas le seul élément de l’organigramme à être dans le viseur de Longoria. Alexandre Mialhe, directeur juridique et secrétaire général, s’était lui aussi mis en arrêt maladie courant juin. Il serait pointé du doigt suite à la décision de la Fifa dans l’affaire Pape Gueye. Le trio Longoria-Iriondo-Ribalta ne compte pas s’arrêter là, Élodie Malatrait, la directrice ­adjointe de la communication et responsable du protocole, jugée trop proche des joueurs pourrait être débarquée. La direction lui reprocherait son double jeu au moment de l’arrivée de Tudor. Enfin David Friio, le directeur sportif, pourrait lui aussi quitter le club, même si « Pablo Longoria dément un prochain ­débarquement de David Friio, sans s’étendre sur les autres sujets, dixit l’Equipe ». Longoria pourrait donc virer quatre personnes importantes, à suivre…