OM : Longoria, le mercato et De Zerbi au cœur des débats

Ce jeudi 25 octobre 2025, Débat Foot Marseille fait son grand retour avant la reprise de l’OM, attendu face au Havre AC ce samedi. Au programme de cette nouvelle émission : un avant-match complet, une interview exclusive de Pablo Longoria et un focus approfondi sur Roberto De Zerbi.

🎙️ Au menu de l’émission :

Interview de Pablo Longoria : le président olympien aborde plusieurs sujets clés, du Vélodrome au mercato , sans oublier le cas Aubameyang .

Focus sur Roberto De Zerbi : l’émission s’interroge — la patte De Zerbi commence-t-elle enfin à se mettre en place ? Les progrès observés dans la construction du jeu , la transition et la mentalité collective seront analysés en détail.

Avant-match OM – HAC : Où en est Le Havre dans ce début de saison ? Quelle est son équipe type ? Côté olympien, quel onze de départ pour Roberto De Zerbi ? Pas de risque pour Amine Gouiri , le retour de Kondogbia et Traoré , et la gestion des internationaux seront au cœur des discussions.



Entre décryptage tactique, actualité du club et préparation du choc face au HAC, Débat Foot Marseille promet une émission complète pour tous les passionnés de l’OM.

