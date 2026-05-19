OM : Longoria responsable d’une situation financière “alarmante” ?

L’Olympique de Marseille traverse une période de forte instabilité en coulisses après les départs de Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Alors que Stéphane Richard doit officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet, une source du club marseillais a livré un constat très préoccupant sur la santé économique de l’OM dans les colonnes de Nice-Matin.

Le climat reste particulièrement tendu autour de l’OM. Quelques jours après l’éviction de Pablo Longoria, le dossier financier du club marseillais occupe désormais une place centrale dans les discussions internes. Selon une source proche du club interrogée par Nice-Matin, la situation économique laissée à la future direction serait extrêmement préoccupante.

« la situation financière dont va hériter Stéphane Richard est grave, très alarmante et Longoria en est responsable. Stéphane Richard a montré qu’il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps ».

Stéphane Richard attendu sur le terrain économique

L’arrivée de Stéphane Richard marque un changement de cap important pour l’Olympique de Marseille. Ancien dirigeant d’Orange, le futur patron du club possède une réputation de gestionnaire expérimenté, notamment sur les questions de restructuration et de pilotage financier.

Dans un contexte marqué par le départ de Roberto De Zerbi et les nombreuses interrogations autour du projet sportif, la priorité semble désormais être la stabilisation économique de l’OM. Les prochains mois seront scrutés de près, notamment concernant la masse salariale, la stratégie de mercato et l’équilibre budgétaire du club phocéen.

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Une nouvelle gouvernance après le départ de Longoria

L’éviction de Pablo Longoria ouvre une nouvelle séquence dans l’histoire récente du club marseillais. Arrivé à la présidence avec une image de bâtisseur et de spécialiste du marché des transferts, l’Espagnol a quitté finalement l’OM dans un contexte de fortes tensions internes et d’interrogations financières.

Avec la nomination de Stéphane Richard, la direction marseillaise affiche désormais une volonté claire de reprendre le contrôle de la gestion du club. Le chantier s’annonce important alors que l’Olympique de Marseille doit également préparer la prochaine saison sportive dans un environnement déjà particulièrement agité.