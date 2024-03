OM: Longoria revient sur les départs de Marcelino et Gattuso

Dans une interview accordée à Relevo, Pablo Longoria est revenu sur les départs de Marcelino et Gattuso. « L’un des moments les plus difficiles de ma carrière« , a confié le président de l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à Relevo, Pablo Longoria a évoqué les départs de Marcelino et Gattuso. « L’un des moments les plus difficiles de ma carrière« , a livré le président de l’OM.

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne, a affirmé Longoria. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. »

