OM : Longoria tient sa promesse concernant la campagne d’abonnement 2023/24 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a ouvert sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine, 48 000 places seront disponibles pour les abonnés soit 3 000 de plus que la saison passée. Comme l’avait expliqué le président Longoria lors de sa dernière conférence de presse.

L’Olympique de Marseille a ouvert ce matin, la campagne d’abonnement pour la saison 2023/2024. L’affluence du Stade Vélodrome ayant battue tous les records cette saison, 48 000 abonnements seront désormais disponibles contre 45 000, l’été dernier.

Le programme a déjà été dévoilé :

Abonnements virages, réservés aux adhérents des groupes de supporters :

– 12 juin au 9 juillet : abonnement intégral.

– 10 au 20 juillet : abonnement Ligue 1.

Abonnements tribunes :

– 12 au 23 juin : priorité abonnés de la saison 2022-23.

– 24 et 25 juin : priorité OM Prime et acheteurs ponctuels en tribunes lors de la saison 2022-23.

– 26 juin au 9 juillet : grand public, dans la limite des places disponibles.

Pour la saison 2023-2024, l’Olympique de Marseille propose un abonnement intégral inédit pour toutes les compétitions. 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2023

La campagne des nouveautés

Lancée sous le nom « Odyssée Massalia », la campagne d’abonnement de l’OM propose un abonnement intégral comprenant le championnat et les coupes de France et d’Europe. Une première à Marseille, l’abonnement exclusif à la Ligue 1 sera aussi disponible pour les abonnés en tribunes latérales et coûtera moins cher que « l’abonnement intégral ».

En virage, l’abonnement Ligue 1 exclusif coûtera 180€, l’abonnement intégral est à 240€. En tribunes Ganay et Jean Bouin, l’abonnement intégral sera disponible entre 399 et 1 439€.