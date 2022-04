OM : Lopez, une grosse boulette et alors ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-2 face à l’ASSE lors du match de la 30e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez, titulaire lors de ce match à Saint Etienne.

L’Olympique de Marseille devait profiter du match nul entre Nice et Rennes avec ce déplacement à Saint-Etienne. Jorge Sampaoli a proposé une composition avec Dieng en pointe, Payet et Harit en soutient. L’OM a rapidement pris le ballon face au bloc bas et la défense à 5 proposés par Dupraz. Payet aurait pu rapidement ouvrir le score suite à un ballon récupéré par Dieng, mais le meneur de jeu marseillais a buté sur Bernardoni. L’OM s’est fait surprendre suite à un ballon arraché par Bouanga dans un duel avec Kolasinac, l’attaquant a ensuite raté sa frappe mais Pau Lopez s’est complétement troué offrant une ouverture du score inespérée pour les Verts. Pour autant, ce but encaissé n’a pas semblé perturber les marseillais qui ont continué à dominé sans se procurer d’occasion franches, à part cette frappe lointaine de Guendouzi. Alors que l’OM poussait pour égaliser, Bouanga a cru au doublé après que Thioub n’efface Kolasinac et trouve son attaquant, finalement hors jeu après utilisation de la VAR. Dans la foulée, cette même VAR a confirmé un penalty suite à une faute grossière de Mangala suite Caleta Car. Payet ne s’est pas gêné pour égaliser juste avant la mi-temps en transformant l’offrande. Sampaoli a sorti Kolasinac pour Under dès la seconde mi-temps, l’OM a trouvé un nouveau rythme et a bousculé des Verts dépassés. A force de subir, Kolodziejczak a marqué dans ses propres filets, donnant l’avantage aux marseillais. Puis Gerson a obtenu un penalty suite à un dribble bien senti, Payet l’a laissé à Dieng qui l’a marqué après avoir été obligé de retirer, 3-1. L’OM n’a pas arrêté pour autant de jouer, Under a trouvé Payet qui a vendangé l’offrande, mais sur un contre d’école, Guendouzi a parfaitement trouvé Harit pour le 1-4 ! Saint-Etienne réduira l’écart suite à une belle de frappe de Gourna, sans conséquence le boulot a été fait.

Titularisé comme toujours en Ligue 1, Pau Lopez a commis une énorme erreur en début de rencontre mais a par la suite gardé son aisance dans le jeu et la confiance de ses partenaires…

La note de Pau Lopez : 4/10

Son appréciation FCM

Lopez, une grosse boulette et alors ?

C’est une énorme erreur de main, la première aussi flagrante pour le gardien espagnol à l’OM. Sur une frappe anodine de Bouanga il a complétement raté le ballon qui a lentement filé dans ses buts. Une boulette qui aurait pu coûter cher, mais le portier n’a pas pour autant perdu sa sérénité comme le reste de ses partenaires. Il a participé au jeu avec ses deux défenseurs centraux et n’a pas eu de gros arrêts à faire. Il encaisse un second but sur lequel il ne peut rien faire. La force collective a réussi à faire oublier ce raté, Lopez devra en tirer la leçon et ne pas renouveler ce genre de faute…

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Il n’a pas eu le temps de se chauffer les gants qu’il a commis une grossière faute de main sur une frappe de Bouanga (9e). Et s’il n’est pas le seul coupable sur l’ouverture du score stéphanoise, il a vraiment manqué de vigilance sur le coup. Il n’a pas eu beaucoup de travail ensuite et a fini par encaisser un autre but de Gourna-Douath (86e). Maxifoot 2/10 Une énorme boulette qui a totalement plombé sa copie. Globalement peu inquiété par les attaquants de l’AS Saint-Etienne sur cette partie, le gardien de l’Olympique de Marseille a été fautif sur l’ouverture du score de Bouanga avec une grossière faute de main. Par la suite, il n’a pas démérité, mais a été pris sur le but de Gourna-Douath. En tout cas, son erreur va rester dans les têtes. Le Dauphiné 4/10 Pour son premier ballon, le portier espagnol se troue complètement sur la frappe de Bouanga (9e). Sur le reste de la rencontre, il n’a quasiment rien eu à faire, jusqu’à la frappe de Gourna (86e).

