OM : Lorenzi déçu du mercato et déjà en difficulté dans l’organigramme ?

Arrivé cet été pour piloter le secteur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi aurait vécu un premier mercato particulièrement compliqué. Selon Le Parisien, le directeur sportif marseillais aurait été déçu par la gestion globale du marché et constaterait que plusieurs décisions empiètent sur son domaine d’intervention. Une situation qui l’empêcherait encore de réellement imposer sa méthode.

Lorenzi constaterait qu’il n’a pas les pleins pouvoirs

Le mercato estival de l’OM, marqué par de nombreux départs et aucune arrivée, n’aurait pas seulement frustré Bruno Genesio.

Selon Le Parisien, Grégory Lorenzi aurait lui aussi été déçu par la manière dont cette période a été gérée. Le directeur sportif constaterait notamment que plusieurs acteurs interviennent dans des dossiers relevant normalement de son secteur.

Le quotidien explique ainsi qu’il peinerait encore à trouver pleinement sa place dans l’organigramme marseillais et aurait compris au cours de l’été qu’il ne disposait pas des pleins pouvoirs sur la politique sportive.

« Il n’a pas encore eu la possibilité de faire ses preuves »

Le contexte financier très particulier de l’OM a évidemment fortement limité les possibilités du nouveau directeur sportif.

Comme l’explique Le Parisien :

« Il n’a pas encore eu la possibilité de faire ses preuves compte tenu du caractère exceptionnel du mercato. »

L’OM devait avant tout réduire sa masse salariale et enregistrer des ventes avant d’envisager des arrivées. Au final, le club a laissé partir plusieurs joueurs importants sans parvenir à renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

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Une répartition des pouvoirs encore à clarifier ?

Cette situation pose désormais la question du rôle exact de Lorenzi dans la nouvelle organisation marseillaise.

Le Parisien explique que la garde rapprochée de Frank McCourt s’est davantage impliquée dans la gestion du club ces derniers mois, dans un contexte où les impératifs financiers ont largement pris le dessus sur les ambitions sportives.

Lorenzi n’aurait donc pas encore eu la possibilité de mener un mercato correspondant réellement à ses idées. Il faudra probablement attendre les prochaines fenêtres de transferts pour mesurer son influence réelle sur la construction de l’effectif.

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Dans un début de saison déjà très compliqué sportivement, la clarification des responsabilités au sein de la direction apparaît comme un autre enjeu important pour l’OM.