OM : Lorenzi est cash sur la fin du mercato !

En marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Grégory Lorenzi a fait le point sur la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif olympien a confirmé que le départ d’un seul joueur ne suffirait pas à débloquer le recrutement : plusieurs sorties sont nécessaires avant de pouvoir enregistrer une nouvelle arrivée.

« Si on vend un joueur, on n’a pas le droit de recruter »

La situation de l’OM sur le marché des transferts reste particulièrement contrainte.

Interrogé sur la fin du mercato, Grégory Lorenzi a tenu à clarifier l’équation à laquelle Marseille est confronté.

« Supporters ou pas, l’équation est facile : si on vend un joueur, on n’a pas le droit de recruter ! Il faut vendre plusieurs joueurs ! Je ne sais pas si c’est très clair pour tout le monde. »

Le directeur sportif confirme ainsi que la direction ne peut pas fonctionner sur un simple principe de remplacement, avec un départ permettant immédiatement une arrivée.

Plusieurs départs avant de pouvoir recruter !

Lorenzi a ensuite apporté une précision importante sur les contraintes actuelles du club.

« Il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. »

Une déclaration qui permet de mesurer l’ampleur du blocage olympien à quelques jours seulement de la fermeture du marché.

L’OM travaille encore sur plusieurs dossiers dans le sens des départs, alors que le staff de Bruno Genesio attend toujours des renforts pour compléter son effectif.

La priorité est donc claire : Marseille doit d’abord multiplier les sorties avant de pouvoir réellement relancer son recrutement.

À l’approche des dernières heures du mercato, chaque départ pourrait compter, mais Lorenzi prévient désormais clairement : un seul mouvement ne suffira pas à débloquer la situation.