OM – Lorient (3-2) : Lirola sauve Marseille !

L’Olympique de Marseille face à Lorient (3-2). Dimitri Payet et Pol Lirola sont les buteurs côté marseillais. Les olympiens sont allés chercher cette victoire en toute fin de match.

OM 3 2 Lorient Payet 53′ 19′ Moffi Lirola 58′ 68 Moffi Lirola 90

Le Onze de Départ :

Mandanda

Perrin, Balerdi, Sakai

Lirola, Cuisance, Kamara, Gueye, Thauvin

Payet

Milik

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans Alvaro ni Caleta Car face à Lorient, Sakai et Perrin sont titularisés dans l’axe. Le coach argentin a préféré aligner Thauvin dans le couloir gauche, laissant Henrique sur le banc. Le début de match est poussif, Lorient défend bas et l’OM a le ballon mais sans se montrer dangereux. L’OM se fait contrer, Moffi conclut face à Mandanda (0-1 / 19′). L’OM a bien du mal a rentrer dans le match, plusieurs joueurs sont inexistants, Payet et Milik ne touchent pas un ballon, Cuisance rate quasiment tout. Payet tente de trouver Milik, sa tète n’est pas cadrée (27′). Thauvin centre pour Payet, qui rate sa frappe dans la surface, l’OM pousse mais cela reste désordonné. La possession du ballon est totalement stérile, le FCL a été efficace sur un contre et attend tranquillement les marseillais.

De retour des vestiaires, l’OM change littéralement de visage. Dimitri Payet égalise d’une reprise de volée limpide sur une remise de la tête de Milik (50′, 1-1). Dans la foulée, Marseille prend l’avantage grâce à Lirola sur une bon service de Thauvin repassé côté droit après la pause (56′,2-1).

Payet rate une énorme occasion de réaliser le break (62′) et c’est finalement Lorient qui égalise sur une contre attaque rapide conclue par Moffi (2-2, 68).

Les olympiens vont finalement s’imposer dans le temps additionnel grâce à un doublé de Lirola d’une frappe croisée à l’entrée de la surface (3+2,92′). Une victoire importante dans la course à la cinquième place du classement.

Le but magnifique de Payet