OM – Lorient (4-1) : Marseille retrouve la victoire, Milik buteur !

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Lorient (4-1) à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. L’OM retrouve la victoire malgré l’ouverture du score des visiteurs.

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Caleta Car, Peres

Rongier, Kamara, Guendouzi

Lirola, Payet, Konrad

Milik

Sampaoli a décidé de proposer son 3-3-3-1 avec comme surprise la présence de Caleta Car à la place de Balerdi ou Alvato. Bon débordement de Konrad qui trouve Payet, le meneur de jeu frappe mais Nardi l’a dort (5′). Kamara est trop attentiste au milieu, il perd le ballon, Diarra est servi, il feinte une frappe et efface Peres qui le touche, penalty pour Lorient (11′). Laurientais s’élance et prend Lopez à contre pied (0-1 / 12′) . Bon coup franc de Payet qui trouve Milik dans la surface, l’attaquant effleure le ballon de la tête mais ce n’est pas cadré (16′). Diarra est servi en profondeur suite à une perte de balle de Payet, l’attaquant est couvert par Saliba, sa frappe déviée par Peres et frôle le poteau (21′). L’OM se fait peur. Belle action collective, la frappe de Kamara est sortie par Nardi, mais sur le second ballon, Gendouzi centre, Payet laisse passer, Kamara cette fois marque d’une frappe déviée par un défenseur (1-1 / 26′) . L’OM enchaine, Konrad est décalé dans la surface, mais ce denier ne frappe pas et tente une passe interceptée, dans la continuité la frappe de Guendouzi est contrée. Diarra est encore trouvé sur son côté droit, il enchaine une frappe enroulée, que Lopez sort en corner (32′). L’OM attend la lumière de Payet, ce dernier décale Kamara qui cherche Milik, la balle est un peu longue (45’+1). Surpris en début de match, l’OM est revenu dans la rencontre et va devoir accélérer en seconde mi-temps.

Suite à un corner, Konrad est trouvé sur son côté, il tente la frappe mais elle passe au dessus (49′). Laurientais part à la limite du hors, jeu, Lopez gagne son son face à face et sort même une magnifique parade sur le second ballon (50′). L’Om répond par Lirola qui frappe après avoir éliminé deux défenseur, il est contré (52′). Belle combinaison Rongier / Payet, ke le meneur de jeu ne frappe pas et l’a remet, la frappe de l’ancien nantais est contrée, corner. Payet trouve Guendouzi au premier poteau qui marque d’une tête lobée (2-1 /57′). Lorient est tout proche d’égaliser dans la foulée, Diarra centre pied droit, mais Abergel est trop court (58′). Payet sert l’entrant qui sert Gueye dans un poste d’ailier gauche, son centre n’est pas assez précis pour Dieng (79′). Bonne récupération de Gueye, Payet a de l’espace et tente sa chance, sa frappe est contrée (82′). Cette fois le contre est le bon, Payet avance et décale parfaitement Milik qui ne rate pas son face à face (3-1 / 85′). L’OM s’offre même un 4e but suite à un ballon récupéré par Payet, Guendouzi force le passage dans la surface, il centre fort (4-1 / 92′). Lopez s’offre une nouvelle parade sur un bon coup franc de Grbic (95′). L’OM retrouve la victoire avant des matches face à la Lazio, Paris et Nice…