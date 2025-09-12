OM – Lorient : À quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient ce vendredi soir au stade Orange Vélodrome, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 McDonald’s. Deux clubs en quête de relance s’affrontent dans une rencontre déjà décisive pour la suite de leur saison.

En résumé

Match : OM – Lorient (4e journée de Ligue 1 McDonald’s)

Date : vendredi 12 septembre 2025

Heure : 20h45

Stade : Orange Vélodrome (Marseille)

Chaîne TV / streaming : Ligue 1 +

Compo probable OM : De Lange – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Gomes, Højbjerg – O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Traoré



OM et Lorient en quête de rebond

Après trois journées, l’OM occupe la 10e place du classement avec 3 points. Les Phocéens se sont inclinés à Rennes (1-0) et Lyon (1-0), malgré une victoire convaincante contre le Paris FC (5-2). La rencontre face à l’OL a été marquée par l’expulsion rapide de CJ Egan Riley, suspendu ce vendredi.

Le FC Lorient vit un début de saison similaire : 15e avec 3 points. Les Merlus ont battu Rennes (4-0) mais ont également subi deux revers, dont un cinglant 7-1 contre Lille juste avant la trêve internationale.

OM – Lorient : la compo probable des Phocéens

Ce match pourrait marquer la vraie intégration des recrues marseillaises. Roberto De Zerbi devrait aligner une défense centrale inédite Pavard – Aguerd, avec Emerson à gauche. Au milieu, Gomes et Højbjerg devraient être associés, tandis qu’O’Riley pourrait occuper le poste de meneur. En attaque, Greenwood et Aubameyang devraient être titularisés, épaulés par Hamed Traoré.

👉 Le onze probable de l’OM :

De Lange – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Gomes, Højbjerg – O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Traoré

À quelle heure a lieu OM – Lorient ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient se jouera le vendredi 12 septembre 2025 à 20h45 au stade Orange Vélodrome.

OM – Lorient : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1 +, la chaîne officielle lancée par la LFP. Cette chaîne retransmet 8 des 9 matchs par journée de Ligue 1 McDonald’s en direct, la dernière affiche étant disponible en différé.

Vous pouvez regarder OM – Lorient en streaming via :