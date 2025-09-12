OM – Lorient : Le onze marseillais sans Hojbjerg ni Balerdi (avec 3 surprises)

L’OM retrouve la Ligue 1 ce vendredi avec la réception de Lorient, pour le compte de la 4e journée de la saison 2025/2026. Battus à Lyon avant la trêve internationale, les Marseillais doivent absolument se relancer pour lancer leur saison et effacer les polémiques du début d’exercice, notamment autour de l’épisode Adrien Rabiot. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi !

Les recrues en force !

Cette pause aura permis à Roberto De Zerbi de mieux intégrer ses nombreuses recrues estivales : Aguerd, Pavard, Emerson, Vermeeren et O’Riley. Mais l’entraîneur italien devra composer avec les retours tardifs des internationaux argentins (Rulli, Balerdi) et de Weah, qui pourraient débuter sur le banc.

Autre bonne nouvelle : Medina et Paixao sont présents dans le groupe pour cette rencontre.

Pavard – Aguerd en charnière, O’Riley pour débuter !

Si De Zerbi conserve son habituel 4-2-3-1, avec plusieurs nouveautés dans le onze de départ. La défense centrale est confiée à la nouvelle paire Pavard – Aguerd, épaulée par Murillo à droite et Medina à gauche.

Au milieu, Gomes est aligné aux côtés de Kondogbia (capitaine), avec le jeune Nadir dans un rôle de meneur de jeu.

En attaque, Aubameyang laisse sa place à Gouiri, accompagnés par Weah sur le côté gauche et Greenwood à droite.

Le onze de l’OM face à Lorient

De Lange

Murillo, Pavard, Aguerd, Medina

Gomes, Kondogbia

Nadir

Greenwood, Gouiri, Weah

Un onze largement remanié, pensé comme une répétition générale avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions, puis la réception du PSG en championnat.