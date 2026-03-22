OM – LOSC : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille enchaine au Stade Vélodrome ce dimanche pour affronter le LOSC lors de la 27e journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisives dans l’optique de la 3e place, l’OM doit s’imposer !

Marseille veut confirmer sa dynamique

Actuellement troisième du championnat avec 49 points, l’OM reste sur trois victoires consécutives en championnat. Les hommes d’Habib Beye ont notamment battu Auxerre (1-0) lors de la dernière journée grâce à un but d’Amine Gouiri.

Dans un classement très serré, les Marseillais possède 2 points d’avance sur l’Olympique Lyonnais. Un nouveau succès permettrait de consolider leur position et de rester pleinement dans la course à une qualification pour la UEFA Champions League.

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Lille éliminé d’Europa League

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a vivement répondu aux critiques sur sa tactique après l’élimination du LOSC en Ligue Europa, en invoquant un calendrier surchargé et de nombreuses blessures. L’entraîneur lillois a défendu ses choix et dénoncé une remise en cause récurrente de son travail, dans un contexte tendu avant ce match de Ligue 1.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir OM – LOSC ?

La rencontre entre Marseille et Lille se disputera ce vendredi 22 mars à 17h15 au Vélodrome. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, disponible via les plateformes DAZN et RMC Sport.

Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait s’appuyer sur son système en 4-3-3. Seul absent notable : Nayef Aguerd, qui doit se faire opérer des adducteurs. La charnière centrale devrait donc être composée de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi.

Au milieu, la présence de Quinten Timber reste incertaine mais il pourrait accompagner Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg s’il est apte. En attaque, Amine Gouiri devrait débuter en pointe avec Igor Paixão et Mason Greenwood sur les ailes.

Le onze probable :

Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Timber, Højbjerg – Greenwood, Aubameyang (ou Gouiri), Paixão.

Beye attend une réponse de son équipe au Vélodrome

Avant d’affronter le LOSC au Vélodrome, Habib Beye a cherché à réduire la pression sur ses joueurs. L’Olympique de Marseille reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Toulouse et Auxerre. Même si Lille est un concurrent direct pour la qualification en Ligue des Champions, l’entraîneur ne considère pas ce match comme décisif. Il estime que la saison comporte encore plusieurs rencontres importantes à disputer.

Selon lui, ce match pourrait toutefois creuser l’écart avec les équipes poursuivantes. Il insiste surtout sur l’importance de maintenir une dynamique positive pour conserver la confiance du groupe.