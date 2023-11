OM – LOSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce soir à 21h à l’occasion du match de la 11e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal +360.

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha, Correa

Le groupe du LOSC

Gardien :

Mannone, Jakubech, Chevalier

Défenseurs :

Alexsandro, Gudmundsson, Zedadka, Umtiti, Yoro, Santos, Ismaily

Milieux :

Bentaleb, Haraldsson, Gomes, Cabella, Yazici, André, Bouaddi

Attaquants :

David, Ounas, Cavaleiro, Zhegrova

Les onze probables

OM :

Blanco

Clauss, Mbemba, Meïté, Lodi

Rongier, Kondogbia, Veretout

Sarr, Aubameyang, Harit

LOSC :

Chevalier

Diakité, Yoro, Aleksandro, Ismaily

Bentaleb, André

Zhegrova, Yazici, Cavaleiro

David

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – LOSC

L’arbitre du match entre l’OM et le LOSC sera Stéphanie Frappart Elle sera assisté par Mikaël Berchebru et Thomas Luczynski. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Romain Delpech. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Christian Guillard.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 76%)

– Pourcentage de pluie : 51%

– Température 16°C / ressentie 13°C

– Vent : SO 15 km/h

– Taux d’humidité : 83%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – LOSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 45 Matchs nuls : 30 Victoires LOSC : 35

Déclarations d’avant-match

Gattuso : « C’est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique, une équipe très rapide. Il faudra vraiment être très attentifs. Il faudra que l’interprétation du match soit impeccable. Ils réussissent à marquer après une perte de balle. Il faudra faire attention, ce ne sera pas facile. Il faudrait une grande prestation de notre part, et ça pourrait ne pas suffire. On peut aussi les mettre en difficulté si on joue avec courage et personnalité. Il faudra faire attention aux transitions défensives, ne pas perdre de ballon quand on est dans leur surface. (…) On ne veut pas être ultra offensifs, il faut parfois attendre. Pau Lopez s’est entraîné avec nous, j’espère qu’on pourra l’avoir pour le match. Blanco a eu des soucis. Sinon Mughe a une gêne, Balerdi est suspendu. Ounahi peut-être dans 1 semaine / 10 jours il sera de retour. Le reste, que des petits pépins mais rien de grave ».