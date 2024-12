OM – LOSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce soir à 17h à l’occasion du match de la 15e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC sera donné ce samedi 14 décembre à 17h. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports, second diffuseur officiel du championnat. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

Le groupe de l’OM

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 Voici les 2️⃣2️⃣ marseillais convoqués par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception de Lille 💪 #OMLOSC pic.twitter.com/3of50lY87c — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 14, 2024

Le groupe du LOSC

Gardiens : Chevalier, Mannone, Caillard

Défenseurs : Diakité, Gudmundsson, Meunier, Bakker, Alexsandro, Mandi, Ismaily

Milieux : André, Bouaddi, Cabella, Haraldsson, Mukau, Zhegrova, And.Gomes

Attaquants : David, Bayo, Fernandez-Pardo, Sahraoui

Les onze probables

OM :

Rulli

Henrique, Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin

Hojbjerg, Rongier

Greenwood, Rabiot

Maupay

LOSC :

Chevalier

Meunier, Diakité, Aleksandro, Ismaily

Gomes, Bouaddi, Cabella

Zhegrova, David, Sahraoui

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – LOSC

L’arbitre du match entre l’OM et le LOSC sera Willy Delajod. Il sera assisté le long des lignes de touche par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mikaël Lesage. Les deux arbitres assistants vidéo seront Nicolas Rainville et Alexandre Castro.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 34%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 6°C

– Vent : NO 24km/h

– Taux d’humidité : 77%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – LOSC en Ligue 1

Victoires de l’OM : 45 Matchs nuls : 31 Victoires LOSC : 35

Déclarations d’avant-match

De Zerbi peut compter sur les retours d’Harit et Lirola même si ce dernier pourrait encore être un peu juste. En plus de Moumbagna et Carboni, Garcia et le jeune Koum sont forfaits. De plus, l’attaquant Wahi est très incertain pour cette rencontre, comme l’a confié le technicien italien en conférence de presse vendredi. « Wahi a un problème physique, je ne sais pas s’il sera disponible demain. Ce n’est pas une question de connaissance footballistique, même s’il ne les a peut-être pas eu dans le passé. C’est aussi une question d’adaptation dans un lieu important, différent de ce qu’il a connu. C’est un bon garçon, un grand joueur avec un potentiel énorme. Je veux travailler pour qu’il puisse s’améliorer. Je crois aux individualités qui forment un collectif. Je pense qu’à Saint Etienne on a joué 90 bonnes minutes. Mais il faut encore faire un gros match demain (ce samedi) c’est ça qui compte. Essayer d’être plus constant car c’est un match très important contre le LOSC, surtout pour apporter de la constance à ce que l’on fait en ce moment. »