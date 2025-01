OM – LOSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte le lOSC ce mardi dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC sera donné ce mardi 14 janvier à 21h10. Le match sera diffusé en direct sur Bein SPORT 1 et France 2.

Le groupe de l’OM





𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬 📋 #OMLOSC



Voici les 2️⃣2️⃣ marseillais convoqués par coach 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour la réception de Lille ⚔️

Gardien : Rulli, de Lange, Van Neck





Défenseurs : Murillo, Lirola, Balerdi, Meïté, Cornelius, Brassier, Merlin, Garcia



Milieux : Rongier, Højbjerg, Koné, Nadir, Bakola, Luís Henrique, Rabiot, Rowe, Greenwood





Attaquants : Maupay, Vaz



Voici 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 convoqué par coach Genesio pour affronter l'OM en 16èmes de finale de Coupe de France 👊#OMLOSC

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique Garcia (ou Merlin)

Hojbjerg, Rongier

Greenwood Rabiot

Maupay

Lille :

Mannone

Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson

Mukau, André

Bakker, Cabella, Haraldsson

David



Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome ( 67000 places).

L’Arbitre de cet OM – LOSC

L’arbitre désigné pour la rencontre entre l’OM et le LOSC est Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Christophe Mouysset. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Jérémy Stinat.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 8%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 4°C / ressentie 2°C

– Vent : NO 9km/h

– Taux d’humidité : 75%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lille en L1

Victoires de l’OM : 45 Match nul : 32 Victoires Rennes : 36

Déclarations d’avant-match

🎙️ « Nous, on veut gagner cette Coupe. Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC »

Roberto De Zerbi : « J’ai pensé que c’était plus important de savoir si on joue à domicile, ce qui est le cas. Ca dépend de ce qu’on veut faire. Nous, on veut gagner cette Coupe. Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC, que ça soit maintenant ou après. Peut-être que ça sera plus simple ensuite. (…) Bien sûr, on vit pour gagner. Après, parler de titre, il faut d’abord parler du match de demain. La finale de la Coupe de France est très loin encore. On doit penser match après match. On doit faire un gros match demain, comme contre Strasbourg dimanche. La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre, on est tous là pour ça. Avant de gagner, il faut construire. Sans faire de calcul et penser que le championnat est plus dur ou non à gagner. » »

Bruno Genesio : « Je ne sais pas si c’est le bon moment. Ce qui est sûr, c’est que c’est un match où il n’y aura pas de rattrapage, contrairement au championnat. Une équipe sera au tirage et l’autre le regardera à la télé. Un match de championnat a eu lieu là-bas il n’y a pas longtemps. Le prochain match ne va peut-être pas y ressembler, parce que la Coupe est un contexte un peu différent. Je pense quand même qu’il y aura beaucoup de similitudes. Je ne suis pas persuadé qu’on change, l’un et l’autre, grand-chose dans nos façons de jouer. On a prouvé qu’on pouvait tenir tête, voire faire beaucoup mieux que ça. Sur l’ensemble du match, on peut même avoir des regrets de ne pas l’avoir emporté. On va donc y aller avec beaucoup d’humilité, parce que ça reste une des meilleures équipes du championnat, mais aussi de la confiance et en jouant notre jeu. »