OM – LOSC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC au Vélodrome à 21h à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Video. Quel sera le résultat de cette rencontre entre l’OM et LOSC ? Les paris sont à prendre sur Sportytrader!

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Rongier, Gerson, Bertelli, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Ben Seghir

𝗟𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗻𝗴𝗶𝗲𝗿 👊 👥 Le groupe retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant la rencontre #OMLOSC demain à 20h45. 🔵⚪️ pic.twitter.com/JPyTApMIrP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 15, 2022

LOSC :

Gardiens :

Grbic, Jakubech

Défenseurs :

Bradaric, Gudmundsson, Reinildo, Fonte, Botman, Djalo, Celik

Milieux :

Xeka, André, Sanches, Onana, Niasse, Ascone, Gomes, Bamba, Zhegrova, Lihadji

Attaquants :

David, Yilmaz

Le onze probable

OM :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi

Ünder Harit HenriquePayet

LOSC :

Grbic

Celik, Fonte, Botman, ReinildoGomes, André, Sanches, Bamba

David, Yilmaz

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – LOSC

L’arbitre désigné pour OM – LOSC ce mercredi est monsieur Amaury Delerue. Il sera assisté par Alexandre Viala et Julien Aube. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thomas Léonard. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Cyril Mugnier.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 5°C / ressentie -2°C

– Vent : NO 24 km/h

– Taux d’humidité : 63%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs LOSC

Victoires de l’OM : 44 Matchs nuls : 29 Victoires LOSC : 34

Déclarations d’avant-match

« Lille, on a fait un des pires matches de notre saison. C’était une victoire très claire, on a été dépassé. Et je pense que ce genre de match peut m’aider à grandir en tant qu’entraîneur donc il faut qu’on fasse un bon match » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (14/01/2022)

« On n’a pas d’autres choix que de s’adapter. On aurait préféré jouer Lorient, mais ça a été remis. On a eu une longue semaine et ça va redevenir dense en termes de match. Quand c’est comme ça, il faut continuer à bien travailler. On a fait des séances régulières où les joueurs ont très bien répondu. J’ai beaucoup aimé leurs investissements depuis la reprise. On avait onze absents pour Lens et on a fait un excellent match. Là, on a récupéré du monde et on a un effectif qui s’est densifié à nouveau. C’est bien par rapport aux échéances que l’on a. Je trouve qu’on a bien préparé le match de Marseille. Ce sera un gros match où on va vouloir être très performant.On a un demi-championnat devant nous. On sait qu’on veut être dans le haut du classement parce que c’est la place du LOSC. Après, on a lâché des points pour différentes raisons. Je pense que l’accumulation de match a joué aussi. Là, on est sur le premier match retour. On sait qu’on a un très bon niveau par rapport à la concurrence. On est capable d’être à un très haut niveau. On l’a montré en Ligue des Champions. Il faut seulement que notre exigence et notre efficacité nous emmènent plus haut. Investis, on l’est, il n’y a pas de soucis. Il faut qu’on soit encore plus dur à jouer » Jocelyn Gourvennec – Source : Conférence de presse (15/01/2022)