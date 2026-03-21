OM – LOSC : Critiqué, Bruno Genesio pousse un coup de gueule !

À la veille du choc de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a livré une mise au point musclée. Critiqué après l’élimination du LOSC en Ligue Europa, l’entraîneur lillois a fermement défendu ses choix, dans un contexte de calendrier chargé et d’effectif diminué.

Un contexte tendu avant OM – LOSC

Le déplacement du LOSC sur la pelouse de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un climat particulier. Éliminés par Aston Villa en 8e de finale de Ligue Europa (défaite 1-0 à l’aller, 2-0 au retour), les Dogues ont été pointés du doigt pour leur manque d’ambition offensive lors du match retour.

En cause notamment : le choix de Bruno Genesio d’aligner une défense à cinq, perçue comme trop prudente par certains observateurs. Une lecture que l’entraîneur nordiste réfute fermement, chiffres à l’appui. En conférence de presse, il rappelle que son équipe s’apprête à disputer son 18e match depuis début janvier, soit un volume équivalent à celui du PSG ou de Lyon.

À cela s’ajoute un effectif fortement touché, avec sept joueurs blessés, dont quatre éléments offensifs. Un contexte qui a pesé lourd dans ses décisions tactiques à Birmingham.

Genesio répond aux critiques avant d’affronter l’OM

Face aux critiques, Bruno Genesio n’a pas mâché ses mots : « J’ai lu et entendu beaucoup de choses après le match d’Aston Villa qui ne m’ont pas forcément plu (…) nous n’avons pas galvaudé le match à Aston Villa ».

L’entraîneur du LOSC insiste sur la logique de ses choix : « Mais regardez le nombre de blessés en attaque ! Regardez l’effectif qu’on a ! (…) ce n’est pas parce que je me suis levé le matin en me disant qu’on allait faire une composition défensive ».

Au-delà du simple match européen, c’est une frustration plus profonde qui s’exprime. Bruno Genesio évoque une remise en cause récurrente de son travail depuis plusieurs années : « Ça fait 10 ans que j’entraîne (…) j’en ai un peu assez que mon travail (…) soit réduit au fait que j’ai une bonne entente avec mes joueurs ».

À la veille de défier l’OM et son entraîneur Jean-Louis Gasset, ce coup de gueule traduit une tension palpable. Pour Marseille, l’enjeu est clair : profiter de ce contexte pour confirmer une dynamique en Ligue 1. Pour Lille, il s’agira de répondre sur le terrain, après une séquence européenne frustrante.