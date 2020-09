OM/LOSC : Heure et chaîne, compos probables, déclas… La feuille de match !

Quatrième journée de Ligue 1 et l’Olympique de Marseille doit se rattraper de sa contre-performance en milieu de semaine en battant ce soir au stade Vélodrome le LOSC. Toutes les infos de l’avant match ci dessous…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM – LOSC à 21h00 sur LA CHAÎNE TÉLÉFOOT

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Simon, Vanni

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Sarr

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

Le groupe retenu par André Villas-Boas pour la réception de Lille dimanche soir à l’@orangevelodrome ⚪️🔵#OMLOSC #DroitAuBut pic.twitter.com/FgNfAF4w4K — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2020

Le groupe du LOSC

Gardiens :

Maignan, Karnezis, Chevalier

Défenseurs :

Çelik, Djalo, Botman, José Fonte, Pied, Reinildo, Bradaric

Milieux :

Ikoné, André, Soumaré, Renato Sanches

Attaquants :

Luiz Araujo, Bamba, David, Yilmaz, Yazici, Lihadji, Weah

🔴 Le groupe convoqué par Christophe Galtier pour #OMLOSC 👇 🚑 Blessé : Xeka pic.twitter.com/f52Ybe13mm — LOSC (@losclive) September 19, 2020

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Alvaro Caleta-Car Sakai

Kamara

Sanson Rongier

Thauvin Benedetto Payet

LOSC :

Maignan

Celik Fonte Botman Bradaric

André R.Sanches

Ikoné Bamba

Yilmaz David

L’Arbitre pour OM-LOSC

L’arbitre désigné pour PSG-OM ce dimanche est monsieur Ben El-Hadj.

La Météo

Température à Marseille à 21h00 : 20°C

Pluvieux

Vent : 4km/h

Humidité : 18%

Les stats des confrontations OM-losc (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 44 NULS 28 VICTOIRES du LOSC

32

Déclarations d’avant-match

« On retrouve une grosse équipe qui a perdu Osimhen et Gabriel mais a quand même fait des investissements importants. Un changement de système en 4-4-2 aussi très agressif en attaque, sur la mobilité avec une base de joueurs expérimentés et d’une qualité technique exceptionnelle. Une équipe difficile qu’on va prendre un peu dans un moment similaire à l’année dernière. (…) Lille est un adversaire direct pour la Ligue des Champions. Il faut être au niveau. On ne peut pas se permettre de perdre un deuxième match comme on l’a fait contre Saint-Etienne »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Saint-Etienne a mérité sa victoire (2-0) même si Marseille aurait pu revenir au score sur deux ou trois situations. Je suis quasiment sûr que l’on n’aura pas le même Olympique de Marseille dimanche soir au coup d’envoi. Il va y avoir une réaction parce que c’est toujours comme ça. Parce que cette fois-ci, l’entraîneur va démarrer avec un vrai attaquant de pointe et qu’il y aura sûrement plus d’intensité et d’agressivité de leur part. »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse