OM – LOSC : la LFP dit non à Létang !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille aura bien lieu dimanche à 17h15 au Vélodrome. Malgré la demande officielle du président lillois, la LFP et les autorités ont décidé de ne pas modifier davantage le calendrier. Une décision qui intervient dans un contexte sportif et sécuritaire particulier.

Une demande de report formulée par Olivier Létang

Le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, initialement programmé à 20h45 puis avancé à 17h15, ne sera pas reporté. Le président nordiste Olivier Létang avait pourtant sollicité un nouveau changement de date. Cette demande intervenait après la victoire de Lille à Rennes, dans un contexte de calendrier particulièrement chargé.

Le dirigeant lillois a expliqué publiquement sa position : « Ce n’est pas entre mes mains. Je n’ai pas envie de polémiquer parce qu’il n’y a pas de polémique ».

Une déclaration faite à l’issue de la rencontre face à Rennes, rapportée par plusieurs médias sportifs français.

Un calendrier européen et un contexte local sensibles

Le LOSC doit en effet disputer un match décisif de Ligue Europa jeudi sur la pelouse d’Aston Villa, trois jours seulement avant son déplacement au Vélodrome. Battus 1-0 à l’aller, les Lillois joueront leur qualification avant d’enchaîner en championnat, un élément central dans la demande de report.

Au-delà de l’aspect sportif, Olivier Létang a également évoqué le contexte des élections municipales à Marseille. Il a souligné les interrogations liées à la sécurité au moment de la sortie du stade : « Ma position à moi est de dire qu’en jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21h. Les premières estimations sont communiquées vers 18h ou 19h. À 20h30, tout le monde saura quel est le résultat ».

Malgré ces arguments, la LFP, en concertation avec la Préfecture, a décidé de maintenir l’horaire actuel. Le choc entre l’OM et le LOSC se jouera donc comme prévu, dans un contexte à forts enjeux sportifs pour les deux clubs engagés dans la course aux places européennes.