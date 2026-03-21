OM – LOSC : L’avertissement de Jean-Pierre Papin !

À l’approche d’un choc décisif entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, la tension monte d’un cran dans la course au podium. Sur les ondes de RMC, Jean-Pierre Papin n’a pas mâché ses mots : pour lui, cette rencontre pourrait peser très lourd dans la bataille pour la troisième place.

« Lille est un concurrent direct pour la 3e place. Si tu les mets à 8 points, ça sent bon. »

Un constat limpide qui traduit l’importance stratégique de cette confrontation. Une victoire marseillaise permettrait non seulement de distancer un rival direct, mais aussi de frapper un grand coup psychologique à l’approche du sprint final.

Un tournant, mais pas une fin en soi

Si Papin insiste sur l’opportunité que représente ce match, il appelle également à la prudence. Le champion d’Europe 1993 rappelle une évidence souvent négligée dans les fins de saison sous pression : la régularité prime sur tout.

« Il reste peu de matchs, il faut les prendre un par un et les gagner. »

Pour l’OM, actuellement lancé dans une dynamique positive, l’enjeu est clair : ne pas se disperser. Une victoire face à Lille serait un signal fort, mais pas une garantie définitive.

Monaco en embuscade

Autre point soulevé par Papin : la menace de l’AS Monaco. Selon lui, le club princier pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans cette lutte serrée pour le podium.

« Je vois l’ASM revenir. »

Un avertissement qui rappelle que la bataille ne se limite pas à un duel OM–Lille. Avec plusieurs équipes capables d’enchaîner les victoires, chaque faux pas pourrait coûter très cher.

Le podium en jeu dès ce week-end ?

Alors, le podium se joue-t-il déjà ? Pas entièrement. Mais ce match ressemble à un moment charnière. En cas de succès, Marseille prendrait une option sérieuse sur la troisième place. En cas de contre-performance, tout serait relancé.

Plus qu’une finale avant l’heure, ce OM – LOSC est un révélateur : celui de la capacité marseillaise à assumer son statut et à gérer la pression dans les moments clés.

Une chose est sûre : comme le souligne Papin, la route vers le podium passe par une règle simple… gagner, encore et toujours !