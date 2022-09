OM – LOSC : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Rendez-vous au coup de sifflet final ce samedi soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Benjamin sera accompagné par Rayane Benmokrane, Yacine Youssfi et Jean-Charles De Bono ! Retour sur la rencontre des Olympiens face au LOSC avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission ! Nicolas Filhol sera en direct du Vélodrome pour filmer une FANCAM disponible sur notre chaîne YouTube aux alentours de 00h !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Ça va être un match difficile pour nous — Fonseca

« Marseille a une équipe avec des grosses qualités. J’ai vu des matchs durant lesquels ils font des changements et ça n’affecte pas leur qualité de jeu pour autant. Je ne sais pas s’ils vont changer des joueurs après ce match de Champions League. De toute façon, ça va être un match difficile pour nous. Mercredi, on a vu que c’était aussi difficile pour Tottenham, même en supériorité numérique. On va devoir jouer un match différent de ce qu’on fait d’habitude. C’est une équipe qui fait un marquage strict sur chaque joueur et ça peut être difficile à contourner […] Ce que je peux dire sur Igor Tudor, c’est que c’est un très bon coach, avec une façon très spécifique de jouer. Ce n’est pas forcément très habituel de jouer comme ça en France, mais en Italie, c’est assez commun. Ses influences, qu’il a appris avec son travail en Italie, il les reproduit dans le championnat de France » Paulo Fonseca – Source: Conférence de presse (09/09/22)

Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe — Tudor

« On verra aujourd’hui comment seront les joueurs. Contre une équipe forte, ce sera un match difficile.Tout le monde a joué jusqu’ici. C’est positif pour un coach de pouvoir changer deux ou trois joueurs tout en gardant de la qualité.Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe. C’est vrai que les couloirs ont fait la différence mais ils continueront de le faire. ». Igor Tudor – Source : Conférence de presse (09/09/22)