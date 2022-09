OM – LOSC : Le onze d’Igor Tudor avec de grosses surprises !

C’est le septième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 ! Pour la réception du LOSC, Igor Tudor a choisi de faire un peu tourner, Payet, Bailly, Gerson et Veretout sont sur le banc…

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 après avoir joué son premier match de LDC face à Tottenham ce mercredi. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Balerdi est titularisé en défense centrale. Il est accompagné par Chancel Mbemba et Gigot dans la traditionnelle défense à trois de l’entraineur croate.

Intraitable depuis le début de la saison, Jonathan Clauss est aligné à droite, Kolasinac occupe le poste de piston droit et gauche. Valentin Rongie étant absent, c’est Guendouzi qui accompagnera Gueye au milieu. En attaque, Igor Tudor aligne Ünder, Harit et Alexis Sanchez. Dimitri Payet, tout juste revenu de blessure est sur le banc comme Gerson…

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Bailly Gigot

Clauss Guendouzi Gueye Kolasinac

Ünder Harit

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« On verra aujourd'hui comment seront les joueurs. Contre une équipe forte, ce sera un match difficile.Tout le monde a joué jusqu'ici. C'est positif pour un coach de pouvoir changer deux ou trois joueurs tout en gardant de la qualité.Lille est une équipe de première catégorie, une concurrente directe. C'est vrai que les couloirs ont fait la différence mais ils continueront de le faire. ». Igor Tudor – Source : Conférence de presse (09/09/22)

« Marseille a une équipe avec des grosses qualités. J’ai vu des matchs durant lesquels ils font des changements et ça n’affecte pas leur qualité de jeu pour autant. Je ne sais pas s’ils vont changer des joueurs après ce match de Champions League. De toute façon, ça va être un match difficile pour nous. Mercredi, on a vu que c’était aussi difficile pour Tottenham, même en supériorité numérique. On va devoir jouer un match différent de ce qu’on fait d’habitude. C’est une équipe qui fait un marquage strict sur chaque joueur et ça peut être difficile à contourner […] Ce que je peux dire sur Igor Tudor, c’est que c’est un très bon coach, avec une façon très spécifique de jouer. Ce n’est pas forcément très habituel de jouer comme ça en France, mais en Italie, c’est assez commun. Ses influences, qu’il a appris avec son travail en Italie, il les reproduit dans le championnat de France » Paulo Fonceca – source : Conférence de presse (09/09/22)