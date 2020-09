OM-LOSC // Les Notes de FCM : Sans Mandanda, zéro point assuré !

L’Olympique de Marseille a arraché un match nul inespéré hier soir face au LOSC (1-1).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 8/10

Il a encore rapporté à lui seul 75% du résultat !

Sans ses parades à répétitions (42′, 62′, 74′) il n’y aurait eu plus aucun espoir d’arracher un résultat à la 85′. Il a répondu présent même si ses montants sont aussi venus deux fois à sa rescousse (48′, 65′), c’est dire la détresse défensive de l’OM hier soir ! Pour le moment, il doit avoir gagné plus de points à lui seul que les trois dernières de Ligue 1 ensemble…

H. Sakai : 6,5/10

L’une des rares (petites) satisfactions de la soirée…

Un match très honnête de la part de Sakai. Beaucoup d’interventions tranchantes, du dynamisme dans ses jaillissements dans les pieds lillois mais malheureusement toujours très peu de centres réussis. À la 17′ et à la 56′, il se trouve par exemple en situation idéale mais envoie la première fois son centre trop tardivement (donc contré) et dans le second cas, un ballon en tribune. Au milieu de la tristesse générale, son abnégation et sa justesse dans ses gestes défensifs (5 tacles réussis sur 5, 12 duels remportés sur 15) ont tout de même mis un peu de baume au cœur.

Alvaro : 3,5/10

Une première mi-temps passable, une seconde très mauvaise…

Lors du premier acte, une grande partie de son taf était de simplement s’aligner avec « DCC » afin de mettre Yilmaz hors-jeu. Une tâche dont il s’est acquittée avec bonheur. Au retour des vestiaires par contre, les Nordistes ont accéléré et lui a systématiquement pris du retard. Pas sur ses interventions mais sur le moment où il aurait pu intervenir. Improductif à la relance.

D. Caleta-Car : 3,5/10

Encore un petit match de Duje…

Le Croate a, tout comme Alvaro, passé sa première mi-temps à mettre Yilmaz hors-jeu et la seconde à courir, avec un temps de retard, derrière des lillois beaucoup plus vifs. Tout comme Alvaro, il n’a rien apporté à la relance mais c’est un peu plus dommageable encore pour lui que pour l’Espagnol. Car on en attend plus de lui dans ce secteur. 7 longs ballons arrivés à destination sur 18 tentés, c’est très mauvais !

Y. Nagatomo : 3/10

Une première en forme de naufrage…

Pourtant ses premières minutes étaient encourageantes avec une volonté évidente de se projeter vers l’avant. Puis les ennuis ont commencé. Le déchet technique tout d’abord (75% seulement de passes réussies) un carton jaune ensuite, sévère, sur un tacle évitable (30′) puis un retard sur Araujo sur le but (47′) qui en a appelé bien d’autres dans les quinze minutes suivantes… Sorti dès la 60′ pour laisser place à Bouna Sarr.

B. Kamara : 4,5/10

Match moyen moins…

Il a perdu beaucoup de duels (7 sur 15), a réussi quelques fois à garder le ballon sous pression en première mi-temps et a tenté de se projeter en seconde période lorsqu’il fallait revenir au score. Il est également l’auteur d’une bonne frappe (76′) et a été correct sur le jeu long (5 passes longues réussies sur 8). Mais il n’a pas réussi à endiguer les transitions lilloises et a été plusieurs fois pris de vitesse. Dans le contexte de souffrance de son équipe, on l’attendait plutôt là dessus.

M. Sanson : 4,5/10

Énigmatique mais décisif…

Il est l’auteur du corner décisif (85′) et a pu faire une ou deux bonnes passes. Voilà pour le positif. Autrement, on a retrouvé le Sanson qui s’est perdu. Un peu partout, beaucoup nulle part. Un peu à tout faire, beaucoup pour rien. Son activité doit être utile à l’équipe dans l’esprit de son coach. Ce qui expliquerait sa place de titulaire.

V. Rongier : 4,5/10

Combatif mais dépassé…

Beaucoup de ballons touchés (63) mais sans faire beaucoup avancer le jeu. Il a lutté dans des positions plutôt basses sur le terrain. Étant donne le grand nombre d’occasions lilloises, il n’a pas eu un impact énorme défensivement au milieu. Il aurait pu donner une autre teinte à son match s’il avait trouvé le chemin des filets mais sa malédiction, avec l’OM, face aux cages, se poursuit et il a heurté le poteau sur son unique frappe du match (69′). Remplacé par Pape Gueye à la 71′.

F. Thauvin : 3,5/10

Sans aucun doute son plus mauvais match cette saison…

Il a bien ajusté un bon centre par ci (19′), un bon corner par là (24′, 54′) mais l’ensemble de sa partition a été brouillonne et manquait de tranchant. Une petite frappe, très mauvaise (19′), un jaune récolté par énervement (57′) et une sortie prématurée à la 71′. Remplacé par Valère Germain qui a travaillé pour l’équipe de manière anonyme jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de réussir sa spéciale : la tête au premier poteau sur corner (85′). Il offre un point inespéré à son équipe.

D. Benedetto : 2/10

Le plus mauvais joueur sur le terrain hier soir…

Invisible la majorité du temps, bouffé très facilement par la charnière lilloise, il s’est complètement raté sur les demi-situations qu’il aurait pu avoir (50′, 55′). Trois tirs, zéro cadré et surtout aucun danger créé. Remplacé à la 78′ par Marley Aké.

D. Payet : 3,5/10

Loin, très loin, de pouvoir faire une quelconque différence…

Une passe clé. Une seule. C’est indigne du créateur numéro un de cette équipe. Bien sûr il est dépendant de la position moyenne du bloc de son équipe et des possibilités pour envoyer des ballons décisifs qui en découlent. Il n’a pas été aidé dans ce sens mais a parfois fait preuve d’un manque d’application sur le peu de munitions qu’il a eu. Décevant et inquiétant lorsque l’on sait à quel point notre jeu offensif repose sur ses épaules. La preuve ? C’est Nemanja Radonjic qui l’a remplacé.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

L’OM a joué comme une équipe inférieure à son adversaire alors que ce n’était « que » Lille en face.

La production offensive globale est très faible (0,87 expected goal) et défensivement, le LOSC s’est procuré une bonne demi-douzaine d’occasions très franches (1 but, deux poteaux et trois parades de grande classe de Mandanda). Ses hommes semblent avoir du mal à sortir de leur position d’équipe inférieure affrontant des cadors de Ligue des Champions. Pourtant la majorité des adversaires cette saison seront d’un tout autre calibre.

Il doit créer autre chose de toute urgence dans les semaines à venir…