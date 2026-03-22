OM – LOSC : Les Pronos de Nico !

L’OM reste sur trois victoires de rang en Ligue 1 et doit confirmer face à un concurrent direct, le LOSC ce dimanche. Ce match compte pour la 27e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium est le dernier objectif possible pour l’OM. Habib Beye a expliqué en conférence de presse vendredi qu’il devait faire sans Aguerd (opéré), par contre Balerdi ni Nadir sont de retour alors que le jeune Ange Lago n’a pas été convoqué, Vermeeren est absent du groupe…

Pas de Aguerd ni Vermeeren !

Balerdi et Nadir de retour !#OMLOSC pic.twitter.com/YqontbITPX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 22, 2026

Un onze avec Timber, Balerdi et Pavard ?

Pour cet OM – LOSC, je pars sur un score de 2-1, 3-1 ou 4-1 pour une cote de 4,45* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour confirmer sa 3e place, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – LOSC du 22/03/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.91. Un passe décisive d’Aubameyang a une cote de 2,65 !

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »