OM – LOSC : Un absent et deux retours confirmés par Beye !

À deux jours du choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Habib Beye a fait un point précis sur l’état de son effectif. L’entraîneur marseillais a notamment donné des nouvelles rassurantes de Pierre-Emerick Aubameyang. Seul Nayef Aguerd manque à l’appel.

Aubameyang apte, un groupe quasi complet

Présent en conférence de presse ce vendredi 20 mars, Habib Beye s’est montré rassurant concernant Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant marseillais, touché récemment, ne suscite pas d’inquiétude particulière à la veille d’OM – LOSC.

“Pierre-Emerick Aubameyang va bien, il a juste reçu un coup sur la cheville. Il n’y a pas de raison que ça n’aille pas. Le groupe est au complet à l’exception d’Aguerd qui s’est fait opérer.”

Une déclaration claire qui confirme que l’international gabonais est bien disponible pour cette affiche importante de Ligue 1, alors que l’Olympique de Marseille cherche à enchaîner après ses dernières sorties.

Aguerd absent, des retours importants

Seule ombre au tableau pour l’OM : l’absence de Nayef Aguerd, récemment opéré d’une pubalgie. Le défenseur est actuellement le seul joueur indisponible dans l’effectif marseillais.

En revanche, plusieurs retours sont à signaler. Leonardo Balerdi et Bilal Nadir ont repris l’entraînement collectif après avoir manqué le dernier match face à l’AJ Auxerre. Leur présence renforce les options défensives et au milieu de terrain pour le staff marseillais.

Avec un groupe presque au complet, Habib Beye dispose donc de solutions variées pour composer son onze face à Lille. Un atout non négligeable dans un calendrier serré où chaque point compte pour les ambitions de l’Olympique de Marseille en championnat.