OM : Ls mots forts de De Zerbi concernant Paixao !

À la veille du match décisif de Ligue des champions contre le Club Bruges, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi a fait le point sur la disponibilité de son ailier brésilien Igor Paixao et son état physiquet après son gros match contre Lens. En conférence de presse, l’Italien a souligné l’importance de l’attaquant dans l’équilibre collectif tout en restant prudent sur sa récupération. La question de son implication face à Bruges reste au centre des choix techniques.

Gestion de la charge et intensité : le cas Paixao

Mardi, Roberto De Zerbi a confirmé que Igor Paixao « peut jouer demain » contre Bruges mais reste « un peu diminué » après son match très exigeant contre Lens, où il a été l’un des hommes les plus actifs de l’équipe. Selon le technicien marseillais, les données de performance du Brésilien ce week‑end ont été « folles », ce qui traduit une charge de travail offensive et défensive élevée, supérieure à la moyenne du groupe.

Dans ses déclarations, De Zerbi a notamment valorisé le sens du sacrifice défensif de l’ailier gauche, un aspect rare chez les joueurs offensifs et très apprécié dans son schéma de jeu. Cet apport particulier contribue, selon l’entraîneur, à « l’équilibre fou » que Paixao offre quand il est aligné.

Bruges, enjeux de qualification et rotation d’effectif

L’enjeu du match face au Club Bruges est de taille pour l’OM : une victoire assurerait la qualification pour les barrages de la Ligue des champions, une place que Marseille vise avec ambition dans un groupe très serré. De Zerbi a réaffirmé qu’il préparait son équipe pour « gagner » sans faire de calculs tactiques ou de gestion du score, même si certains joueurs, comme Paixao, ont terminé plus fatigués après les derniers matchs.

🗣️"Paixao peut jouer demain mais il ne se sent pas trop bien parce qu'il a fait des choses incroyables contre Lens." 🇧🇷 #DeZerbi : "#Paixao peut jouer demain mais il ne se sent pas trop bien parce qu'il a fait des choses incroyables contre Lens. Ses données contre Lens sont…"



Dans ce contexte, la gestion de la charge de travail des joueurs clés devient un sujet essentiel. Igor Paixao, recruté l’été dernier, s’est imposé comme un élément moteur du dispositif offensif et défensif de l’OM, mais sa condition physique reste à affiner pour ce rendez‑vous européen crucial.

Pour ce match à Bruges, De Zerbi devra donc arbitrer entre performance immédiate et récupération nécessaire pour ses cadres, une équation délicate à quelques jours d’un duel qui conditionne la suite de la saison européenne marseillaise.