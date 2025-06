OM : L’UEFA révèle le montant que pourront toucher les clubs en Ligue des Champions la saison prochaine !

L’OM va participer pour la première fois de son histoire au nouveau format de la Ligue des Champions, la saison prochaine. Une compétition qui pourrait rapporter gros sur le plan financier, tandis que l’UEFA a récemment dévoilé les sommes que pourront toucher les équipes.

L’OM va retrouver la saison prochaine la fameuse compétition de la coupe aux grandes oreilles. En plus de la réussite sur le plan sportif que représente une participation à la Ligue des Champions, l’OM devrait également se refaire une santé financière. En effet, l’UEFA a récemment révélé les primes que pourront toucher les clubs jouant dans la compétition. Et en cas de beau parcours, l’OM aurait l’occasion de toucher le gros lot.

En plus de la participation à la compétition, des primes pourront être touchées au fur et à mesure du parcours. La simple participation devrait donc rapporter 18,5 millions d’euros à tous les clubs. À cela viendra s’ajouter des primes en fonction des résultats à chaque match, du positionnement au classement dans la phase de groupe et du stade de la compétition atteint.

A lire aussi : Mercato OM : Prolongation jusqu’en 2027 pour ce cadre de la réserve !

L’OM pourrait toucher gros !

En cas de victoire en phase de groupe, chaque club pourra toucher 2,1 millions d’euros, et 700 000 euros en cas de match nul. Le classement lors de cette même phase rapportera également de l’argent, le premier touchant 10 millions d’euros, et le 36ème 275 000 euros. Les prix montent crescendo pour chaque place entre le 36ème et le 1er. Une prime bonus de 2 millions d’euros sera donné à tous les clubs entre la 1res et 8e places, et une autre prime de 1 million d’euros sera accordée entre ceux ayant fini 9ème et 16ème.

Des mesures prises pour favoriser l’attaque à la défense, et ainsi motiver les équipes à tenter la victoire chaque match. Les clubs qualifiés en 8ème de finale toucheront ensuite 11 millions d’euros, ceux en quart toucheront 12,5 millions d’euros, ceux en demi-finales 15 millions d’euros et les finalistes pourront rajouter 18,5 millions d’euros à leur cagnotte. Le vainqueur se verra également récompensé de 6,5 millions d’euros supplémentaires.