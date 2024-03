OM: Luis Henrique est « revenu plus fort » de son prêt au Brésil

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse cet après-midi, Luis Henrique a affirmé être « revenu plus fort » de son prêt à Botafogo.

« Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience »

« J’ai vécu mon prêt à Botafogo comme une expérience enrichissante, a affirmé Henrique. Cela m’a permis de grandir que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnellement. Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience. J’espère pouvoir aider l’équipe avec cette valeur ajoutée. Je pense que je vais réussir à m’imposer à Marseille. Il va falloir que je donne le maximum. Mon retour au Brésil m’a aidé. Je reviens plus fort, et il va falloir que je montre cela et répondre aux attentes des gens pour devenir titulaire dans cette équipe », a-t-il ajouté.

