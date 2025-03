OM : Luis Henrique, attitude incompréhensible…

Mis sur le banc au coup d’envoi de la rencontre, le brésilien est rentré en début de seconde période aux côtés de Mason Greenwood pour dynamiser l’attaque olympienne et débloquer la rencontre mais à l’image de son coéquipier anglais, il n’a pas été capable de faire basculer le match en faveur de l’OM. Trop stérile dans ses dribbles et ses attaques, il ne s’est pas montré assez percutant et clinique dans cette seconde période comme en témoigne sa frappe puissante et cadrée mais qui a été repoussée par Ryan (83e). Beaucoup trop laxiste dans son replis défensif, il est clairement fautif sur le but lensois (93e). Un match sans pour l’ailier brésilien qui semble clairement marquer le pas ces dernières semaines.