OM : Luis Henrique, retard à l’allumage ?

Sans argent, l’OM n’a concrétisé qu’un seul transfert payant cet été, celui du brésilien Luis Henrique. Mais pour l’instant, l’ailier gauche de 18 ans n’a fait que de courtes apparitions sous le maillot olympien. Logique ?

Sans moyens, l’OM a quand même investi sur le jeune Luis Henrique cet été. Le montant de son transfert serait de 8M€, mais l’Olympique de Marseille ne détiendrait que 70% des droits du joueur. Botafogo en aurait conservé 5% tandis que son ancien club Três Passos Atlético Clube en détiendrait toujours 25%. Pour l’instant, André Villas-Boas préserve son jeune joueur offensif et ne l’a utilisé que lors de 3 bouts de matches. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire souligner la gestion prudente du coach portugais avec ce très jeune élément ?

🌜 NIGHT CLUB [REPLAY] 🎙️ « Il va super vite et il est puissant » ❓ Luis Henrique, futur attaquant de l’ @OM_Officiel ? ↪️ Salomon Kalou, ancien du @ChelseaFC et du @losclive, décrypte le jeu de son jeune coéquipier à @Botafogo #TelefootLaChaine pic.twitter.com/PfiMCHD0wh — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 22, 2020

Le chiffre : 42

C’est le nombre de minutes disputées par Luis Henrique sous le maillot de l’OM depuis son arrivé en octobre. 38 minutes en Ligue des Champions, 4 en Ligue 1…

Luis Henrique n’avait pas terminé sa progression a Brésil avant d’arriver à Marseille

Au moment de son transfert, France Football avait expliqué que Luis Henrique était aussi visé par la Juventus. Un agent qui connait bien ce matché nous a confié : « Cette histoire de la Juve ça me fait rire, si la Juve avait vraiment voulu Luis Henrique, il serait là-bas. » Il faut dire que le joueur de bientôt 19 ans manque cruellement d’expérience au haut niveau et ne dispose donc pas de beaucoup temps de jeu à Marseille. Si ce dernier a joué 20 matches avec Botafogo, il n’a pas encore été réellement lancé par AVB. Une situation pas vraiment surprenante pour Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien qui intervient sur RTL et dans le club des 5 : « Je ne suis pas totalement surpris par les débuts de Luis Henrique, car il faut rappeler que c’est un joueur en devenir qui avait montré de bonnes choses à Botafogo. Mais il n’avait pas terminé sa progression au Brésil avant d’arriver à Marseille. »

Du côté de ses coéquipiers la tendance est clairement positive même si de la patience est demandée. Comme l’avait précisé Alvaro en conférence de presse : « Luis Henrique est très rapide, fort, mais il a besoin de temps pour s’adapter, de s’intégrer… » Cette impatience on peut la sentir chez une partie des supporters marseillais qui ne comprennent pas son faible temps de jeu. Une situation qui s’explique par son prix de transfert selon Dominique Baillif: « De part son prix, les observateurs ou supporters attendaient peut-être qu’il soit plus mature dans le jeu. Tout le monde attendait de voir ce qu’il pouvait donner à l’OM, mais le contexte est particulier. Les résultats ne sont pas bons, même si cela va en Ligue 1, dans le jeu c’est très compliqué. » Effectivement, même si cela agace André Villas-Boas, le collectif de l’OM n’est pas bon et cela n’aide pas à l’intégration d’un jeune joueur étranger.

Si sa première apparition en fin de match face à Bordeaux (86′) était plutôt réussie, la suite a été moins convaincante. « J’avais trouvé son entrée intéressante face à Bordeaux, même si l’opposition était faible, estime Dominique Baillif. Cela avait été pas mal sur ses prises de risques, ses débordements. Il a peu joué face à l’Olympiakos, et offert une mauvaise prestation face à Porto. On a plus vu du jeu stéréotypé de sa part, une tendance a vouloir faire la différence tout seul sans s’appuyer sur ses coéquipiers. » Difficile de rentrer dans un collectif qui ne tourne pas et dans une équipe qui s’incline en Ligue des Champions…

Misé 8M€ sur Henrique la saison du retour en C1, bonne idée ?

Le journaliste du club de 5 nous donne sa conclusion sur les premiers pas d’Henrique en France: « Le sentiment général sur ses premiers mois à Marseille, il a besoin de trouver un cohérence avec ses coéquipiers, il ne l’a pas car le système est défaillant, il est très jeune il faut lui laisser du temps et ne pas le juger sur cette saison. Il faut espérer qu’il dispose de plus de temps de jeu… » La question qui se pose est de savoir si le recrutement du jeune brésilien cet été, alors que l’OM n’avait pas d’argent, était judicieux ? L’OM a misé 8M€, Luis Henrique peut très bien exploser dans quelques mois, mais à court terme le club avait besoin d’un atout offensif supplémentaire qu’il n’est pas, pour l’instant…